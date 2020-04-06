AK Partili Yavuz DSİ 21. Bölge Müdürü İlter'i ziyaret etti - Son Dakika

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AK Partili Yavuz DSİ 21. Bölge Müdürü İlter'i ziyaret etti
6 saat önce
AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürü olarak göreve başlayan Göktuğ İlter'i makamında ziyaret etti.
AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürü olarak göreve başlayan Göktuğ İlter'i makamında ziyaret etti.
AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, geçtiğimiz hafta DSİ 21. Bölge Müdürü olarak atanan ve görevine başlayan Göktuğ İlter'i ziyaret ederek, İlter'e yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.
DSİ 21. Bölge Müdürü İlter'e yeni görevinde başarılar dileyen AK Partili Yavuz, daha sonra Aydın'da Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:02 Kaynak: İHA
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