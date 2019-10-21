Son Dakika Haberleri: AK Partili Yavuz, Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı
Son Dakika Güncel AK Partili Yavuz, Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı

AK Partili Yavuz, Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı

58 dakika önce

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, 21 Ekim Dünya Gazeteciler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Partili Yavuz, Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı, System.String[]

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, 21 Ekim Dünya Gazeteciler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Milletvekili Yavuz yayımladığı mesajında, "İnsanların en temel ihtiyaçlarından biri kuşkusuz haber almadır. Özgür ve tarafsız basın, demokrasilerin olmazsa olmazlarındandır. Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Kamu yararına hizmet yapmakta olan gazeteci arkadaşlarımız, ülkemizin olduğu gibi ilimizin, ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Gazetecilerin, milletimizi gelişen olaylar hakkında bilgilendirmek için ortaya koydukları emek kutsaldır.Toplumun haber alma ihtiyacını yerel ve ulusal platformda zor şartlarda fedakarca karşılayan, doğru, ilkeli ve tarafsız habercilik yapan tüm basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

Gazeteciler Günü, Milletvekili, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Falcao, parasını alamadığı için oynamıyor iddiası!
Günlük burç yorumları 21 Ekim 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) Oğlu için hakimliği bırakan anne, avukatlık yapmaya başladı Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Suriye'de Rusya, Türkiye ve ABD'nin iş birliği önemli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 10:26:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Partili Yavuz, Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]