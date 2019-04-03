Son Dakika Haberleri: AK Partili Yavuz: Fark 20 binin altına indi

AK Partili Yavuz: Fark 20 binin altına indi

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Aradaki fark 29 binlerden, 20 binin altına inmiştir.

AK Partili Yavuz: Fark 20 binin altına indi, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Aradaki fark 29 binlerden, 20 binin altına inmiştir. Süreci takip edin, bu fark erimeye devam edecektir" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:09 

Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Ekonomi
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