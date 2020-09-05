AK Partili Yavuz ilçe kongresinde konuştu - Son Dakika

AK Partili Yavuz ilçe kongresinde konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Cumhur İttifakı birlik ve beraberlik içerisinde DEAŞ'ın da DHKP-C'nin de PKK'nın da FETÖ'nün de PYD'nin de kökünü kazımaya devam edecek inşallah." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Cumhur İttifakı birlik ve beraberlik içerisinde DEAŞ'ın da DHKP-C'nin de PKK'nın da FETÖ'nün de PYD'nin de kökünü kazımaya devam edecek inşallah." dedi.

Yavuz, Sakarya'nın Ferizli ilçesinde partisinin ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini, ülkenin hayalleri doğrultusunda Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de, Karadeniz'de uğraş verdiklerini belirtti.

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerinin belini kırmak için gece gündüz çalıştığını anlatan Yavuz, "Onun için Güneydoğu'da, Doğu'da her yerde Kuzey Irak'ta, Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın kökünü kurutmak için güvenlik güçlerimiz canını dişine takarak mücadele veriyor. Gerçekten birçoklarının hayal bile edemediği devasa işleri bir bir gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Yavuz, Sakarya'da en eleştirilen konulardan biri olan sağlık alanında yakın zamanda Ferizli ilçesinde 5 yıldızlı otel mesabesinde hastane ve il merkezinde 370 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesini açtıklarını anımsatarak, eksiklikleri el birliğiyle tamamlayacaklarını aktardı.

Kongre sonucunda AK Parti Ferizli İlçe Başkanlığına Muhsin Zurnacı seçildi.

"Milletin rotası bizim rotamızdır"

Daha sonra AK Parti Adapazarı İlçe Kongresinde partililere hitap eden Yavuz, kendilerinin makamlara değil davaya bağlı olduklarını, o makam olsa da olmasa da gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Güncel ve sıcak konulara da değinmesi gerektiğini belirten Yavuz, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından atılan bir tweetin sanki Sakarya'da etnik bir kargaşa, Türk-Kürt anlaşmazlığı ve ırkçı bir eylem varmış gibi yansıtılmaya çalışıldığını ifade etti.

Yavuz, bunun üzerine valiliğin açıklama yaptığını, kendisinin de paylaşımda bulunduğunu aktararak, "Ama bugün en güzel cevabı kendi il başkanları verdi. Bakın bir haber sitesinde, 'O sosyal medya kalemşörleri fitne çıkarmasın.' diyor. Biz de onu söylüyoruz. Ey CHP'nin unsurları, sakın böyle bir fitne çıkarmaya uğraşmayın, bu Sakarya'da tutmaz çünkü Sakarya bütün fertleriyle aynı ruha girmiş, et ve kemik olmuş insanlardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Milletin rotası bizim rotamızdır." diyen Yavuz, "Biz ne zaman yaptıklarımızı, yapacaklarımızı seçimlere endeksli yaptık ki. Eğer buradan bakacak olsaydık, gaz müjdesini seçime yakın verirdik ama bizim kitabımızda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kitabında popülizm yok. Yapılabilecek hizmet zamanında olsun ve insanımız zamanında istifade etsin anlayışı var." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'nin icraatlarına yönelik eleştirilerine değinen Yavuz, şunları kaydetti:

"Şehir hastanelerini eleştirdi durdu ama Kovid-19 sürecinde nasıl kıymetli bir yatırım olduğunu görünce 'Pardon ya doğru olmuş bu şehir hastaneleri.' dedi. Yine 'Türkiye nasıl milli yerli araba yapsın?' diye tutturdu, sonra da baktı ki çok da güzel, hakikaten muhteşem. Gel kardeşim millerin bu sevincini paylaşsana, ülkenin ikinci partisinin liderine bu yakışır."

İnsansız Hava Aracı üretimine ilişkin de aynı eleştirilerin yapıldığını vurgulayan Yavuz, "Bakınız o İHA'lar olmasaydı Suriye'deki operasyonlar salimen yürütülebilir miydik, Libya'da durumumuz ne olurdu, PKK ile mücadeleyi nasıl yapardık? Biz şimdi AKINCI geliyor diyoruz, terörü kurutmak istiyoruz ama ikinci partinin lideri çıkıp da terörle arasına mesafe bir türlü koymuyor. Bu nasıl iktidara hazır bir parti?" diye konuştu.

Yavuz, diğerlerinin konuştuğunu AK Parti'nin ise yaptığını vurgulayarak, "Cumhur İttifakı birlik ve beraberlik içinde DEAŞ'ın da DHKP-C'nin de PKK'nın da FETÖ'nün de PYD'nin de kökünü kazımaya devam edecek inşallah." dedi.

Kongrelere, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve diğer ilçe belediye başkanları ile partinin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

AK Partili Yavuz ilçe kongresinde konuştu

AK Parti, Sakarya, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 19:32 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Partili Yavuz ilçe kongresinde konuştu - Son Dakika


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