AK Partili Yavuz, İstanbul'un fetih yıldönümünü kutladı - Son Dakika

AYDIN (İHA) – Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi metin Yavuz, İstanbul'un fethinin 567'inci yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Metin Yavuz, mesajında; "Bundan tam 567 yıl önce İstanbul; peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan, büyük komutan ve devlet adamı Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiştir. Bu fetih yalnızca bir askeri zafer değil, dünyada pek çok dengeyi değiştiren tarihi bir hamle olmuştur. Fetih ile yeni bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. İstanbul fethiyle farklı dinlerden, farklı dillerden, farklı etnik kökenlerden insanların barış içinde yaşadığı; dünyaya örnek teşkil edecek bir toplum modelinin, bir arada yaşama tecrübesinin yaşandığı merkez haline gelmiştir.

Tüm şehirleri kıskandıran konumuyla İstanbul, doğuyla batı arasında bir köprü görevini bugün de başarıyla sürdürmektedir. Dünyanın sayılı cazibe merkezlerinden birisi olan İstanbul, üstlendiği öncü rolüyle ülkemizin ekonomik, toplumsal, kültürel hayatına yön vermekte, geleceğe güvenle bakmaktadır. Bu düşüncelerle, İstanbul'un fethinin mimarı, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmed'i ve vatan uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyor, dualar ile anıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN