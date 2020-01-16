AK Partili Yavuz,

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, insanların hayatlarını tehlikeye sokan gıdaların piyasaya sürülmesi ile ilgili planlanan yasa tasarısına göre yasağa uymayan firmaların sektörden men edileceğini ve hapis cezası ile cezalandırılacağını açıkladı.



Bal üretiminde dünya ikincisi olan ülkemizde, özellikle bal aromalı şurup ile üretilen sahte balların taklit ve tağşiş yapılarak üretildiğini, bu ürünlerin insan sağlığına zarar vermesinin yanı sıra yurt genelinde bulunan bal üreticisi arıcıların, ürettikleri kaliteli bal ürünlerini değerinde satamadıklarından dolayı ciddi anlamda etkilediğini ilk olarak farklı illerden gelen arıcılar ile birlikte meclis gündemine taşıyan, yaptığı saha çalışmaları sonrasında hazırlamış olduğu raporları ile bal aromalı şurubun yasaklanması konusunda görüşlerini Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşan Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, yasanın kısa bir süre içerisinde meclisten geçeceğini belirtti. Yavuz yaptığı açıklama da, " Önceliğimiz insan sağlığı. Gıda'da taklit ve tağşiş yaparak insan sağlığını tehlikeye atan sahte gıda üreten firmalara ağır cezalar geliyor" dedi.



Uymayanlara hapis ve men cezası



Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin yasal düzenlemeyi meclis gündemine getirmek üzere çalışmalarının sürdüğünü, cezaların mevcut durumdakinden çok daha ağır olacağını açıklamıştı. Yasa tasarısı üzerinde çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ve yakın zaman da meclis gündemine geleceğini açıklayan Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı'nda ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri çerçevesinde son düzenlemeler yapılıyor. Yakında meclis gündeminde görüşüp, Allah'ın izni ile inşallah son noktayı koyacağız." dedi.



Yasa tasarısında ağır cezaların yer aldığını belirten AK Parti'li Yavuz, yaptığı açıklama da, " Eylül ayı başında Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Fesleğen mahallesinde yurdumuzun dört bir yanından gelerek arı balı üretimi yapan arıcı çiftçi kardeşlerimize gerçekleştirmiş olduğum ziyaretim ile başlayan Bal Aromalı Şurup ile ilgili serüvenimiz de artık sona geldik. Gıda terörünü durduracak yasa tasarısı yakında meclis gündeminde olacak. Bu yasak sonrasında gıda da taklit ve tağşiş yapan firmaları gerçekten ağır cezalar bekliyor olacak. Bu yasa, insan sağlığını tehlikeye atan işletmelere, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1000 günden 5 bin güne kadar adli para cezası verilmesi, 2 yıl içerisinde aynı firmanın bu eylemi tekrarlaması halinde o firmanın sektörden men edilmesini kapsıyor. Bilindiği gibi, ülkemiz dünya bal üretiminde ikinci sırada. Ama ne yazık ki, özellikle merdiven altı firmalar tarafından bal aromalı şurup ile üretilen sahte balların piyasaya sürülmesinden dolayı hem insan sağlığı ile hem de kaliteli bal üreten arıcı çiftçilerimize büyük darbeler vuruluyor. Bizim önceliğimiz insan sağlığı. İnsan sağlığı ile oynayan hiçbir kimseye asla geçit vermeyeceğiz. Bu vesile ile yapmış olduğum saha çalışmaları sonrasında hazırlamış olduğum raporları kendilerine sunmam sonrasında ilgi ve desteğini esirgemeyen en başta çok kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - AYDIN