AK Partili Yavuz: 'Tank Palet' meselesi, CHP'lilerin anlattığı gibi değil - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Partili Yavuz: 'Tank Palet' meselesi, CHP'lilerin anlattığı gibi değil - Son Dakika

AK Partili Yavuz: 'Tank Palet' meselesi, CHP'lilerin anlattığı gibi değil

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Tank Palet Fabrikası'nda çalışan işçilerin ücretinin BMC tarafından ödendiğini kaydederek, "Tank Palet meselesi, katiyen CHP'lilerin anlattığı gibi değildir.

AK Partili Yavuz: 'Tank Palet' meselesi, CHP'lilerin anlattığı gibi değil, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Tank Palet Fabrikası'nda çalışan işçilerin ücretinin BMC tarafından ödendiğini kaydederek, "Tank Palet meselesi, katiyen CHP'lilerin anlattığı gibi değildir. Bu proje, Tank Palet Fabrikası'nın bitirilmesi değil, bilakis önünün daha da açılması projesidir" dedi.

AK Partili Yavuz, Twitter'dan dün akşam özel bir kanalda yayımlanan ve BMC Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın konuk olduğu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un ise telefonla bağlandığı programın bir kısmını paylaşarak, açıklamada bulundu. Yavuz, Tank Palet Fabrikası'nda çalışan işçilerin parasının BMC tarafından ödendiğini belirterek, şunları kaydetti: "BMC, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan ASFAT A.Ş.'ye parayı teslim etmekte, ASFAT A.Ş. de bu parayı işçilere dağıtmaktadır. Yani işçilerin parasının BMC'nin cebinden çıktığı açıktır, nettir. Bu kadar net bir konuda bile, bu derece iddialı olmayı, iddialı olmanın ötesinde, 'Ben iddiamı ispatlayamazsam CHP grup başkanvekilliğinden istifa ederim' çıkışını anlamakta zorlanıyorum. Mesele, devletimizin resmi kayıtlarında net olduğuna göre, şimdi bu istifa çıkışı acaba ne olacak? Şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki; Tank Palet meselesi, katiyen CHP'lilerin anlattığı gibi değildir. Bu proje, Tank Palet Fabrikası'nın bitirilmesi değil, bilakis önünün daha da açılması projesidir. Bu proje ile milli tankımız yapılmak suretiyle hem Milli Savunma Bakanlığı'nın tank ihtiyacı karşılanmış olacak ve hem de tüm dünyaya tank satma şansı bulmuş olacağız. Ayrıca Türk savunma sanayii, birçok yeni yerli ve milli proje ile de inşallah buluşmuş olacak."


Cumhuriyet Halk Partisi, tank paleti fabrikası, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FETÖ'den tutuklanan İbrahim Burak Oğuz hakkında CHP'den ilk açıklama
Bakan Kasapoğlu'ndan masasına ödül bırakan CHP'li vekile yanıt: Kartvizit öyle takdim edilmez Bitlis Adilcevaz Belediyesi'nde işçiler 6 aydır maaş alamıyor FETÖ'den tutuklanan CHP'li belediye başkanının ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:42 70 yıl önce evlenen çift 20 dakika arayla hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
17:42 Bahçeli'nin yeni parti sözlerine Babacan ve Davutoğlu cephesinden yanıt - Son Dakika Haber
17:38 Çukurca'da EYP ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika Haber
17:38 Fransa'da doktorlar sokağa indi - Son Dakika Haber
17:37 Bebek bezi ve ısıtıcının içinden kaçak sigara çıktı - Son Dakika Haber
17:37 'Terör örgütü kurmak ve yönetmek'ten aranan FETÖ şüphelisi köyde yakalandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 17:46:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili Yavuz: 'Tank Palet' meselesi, CHP'lilerin anlattığı gibi değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]