Son Dakika Haberleri: AK Partili Yavuz: Tarihimizin en büyük şaibelerinden biri

AK Partili Yavuz: Tarihimizin en büyük şaibelerinden biri

21 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Gerçekten demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim dersem herhalde fazla abartmış olmam." açıklamasında bulundu.

AK Partili Yavuz: Tarihimizin en büyük şaibelerinden biri, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Gerçekten demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim dersem herhalde fazla abartmış olmam." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:29 

AK Parti, Ekonomi
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