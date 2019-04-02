AK Partili Yavuz: Tarihimizin en büyük şaibelerinden biri
21 dakika önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Gerçekten demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim dersem herhalde fazla abartmış olmam." açıklamasında bulundu.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Gerçekten demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim dersem herhalde fazla abartmış olmam." açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:29
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