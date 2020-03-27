AK Partili Yavuz; "Türk arıcılarından derhal özür dilenmelidir" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AK Partili Yavuz; 'Türk arıcılarından derhal özür dilenmelidir' - Son Dakika Ekonomi

AK Partili Yavuz; "Türk arıcılarından derhal özür dilenmelidir"

6 saat önce

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, özel bir kanalda Çağla Şikel'in hazırlayıp sunduğu programa katılan bir bal firmasının Ar-Ge Direktörü Dr.

AK Partili Yavuz;

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, özel bir kanalda Çağla Şikel'in hazırlayıp sunduğu programa katılan bir bal firmasının Ar-Ge Direktörü Dr. Emel Damarlı'nın, kovandan alınan balların kirli, mikroplu, antibiyotikli ve tarımsal ilaçlara maruz kaldığını ve bu sebeple markalı olmadığı için tüketilmemesi gerektiği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.


Programda kullanmış olduğu ifadeler ile Türk Arıcısına alenen hakaret edildiğinin altını çizen AK Partili Yavuz, "Bu talihsiz açıklamaları yapan Dr. Emel Damarlı'nın Ar-Ge direktörlüğünü yaptığı firmaya ve o firma sahiplerine baktığımız da bu çıkışın altında yatan gerçeğin aslında siyasi bir hamle olduğunu görebiliriz" dedi.


"Ürünlerinde kanserojen madde çıkan bir markanın şimdi hijyenden bahsetmesi çok manidar."


Geçtiğimiz yıllarda Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından hazırlanan raporda palmiye yağının kanserojen olduğunu duyurduğunu ve ülkemizde tanınan bir markanın bir ürününde bu yağın kullanıldığının ortaya çıktığını açıklayan Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, " EFSA tarafından açıklanan rapor sonrasında söz konusu markanın ürünlerinde de bu yağın kullanıldığı ortaya çıktı. Firma tarafından hemen üründe değişikliğe giderek Palm yağı yerine Fındık yağı eklendiği görüldü. Fındık yağı ve Ayçiçek yağından ibaret olarak ta bitkisel yağ karışımına yer vermeye başladılar. Bu rapor açıklanıncaya kadar ürünlerinde kanserojen olduğu belirtilen palm yağı'nı ürünlerinde kullanarak insan sağlığını hiçe sayan bu markanın Ar-Ge direktörü şimdi nasıl olur da insan sağlığını gündeme getirerek hijyenden bahsedip arıcılarımıza hakaret eder. Marka altında sattıkları balları bu arıcılardan alan kendileri değil mi? Bunların gayesi arıcılarımızın tüketiciye kaliteli bal satmalarını engelleyip, tüketiciyi kendileri gibi endüstriyel bal üreten birkaç firmaya mahkum mu etmektir. Eğer öyle ise bunu asla başaramayacaklar. Söz konusu markanın sahiplerine baktığımızda farklı siyasi kimliği ile İstanbul'da yaptığı çalışmalarıyla tanınan ünlü bir işadamı karşımıza çıkıyor. Sahibi olduğu marka, Türkiye genelinde bal sektöründe önemli bir yer almış. Bunların aslında rahatsızlıkları başka… Onların rahatsızlığı Başkan Erdoğan liderliğinde, Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Dr. Bekir Pakdemirli'nin sahte ballara karşı savaş açıp, bizlerin bal aromalı şuruba geçit vermeyişimiz. Üreticiden tüketiciye kaliteli balın ulaşmasını sağlamak ve insan sağlığını korumak adına alınan bu önlem belli ki onları baya bir rahatsız etmiş olsa gerek ki, kendi ürünlerinde kanserojen madde olduğu ortaya çıkan bu firmanın sözde Ar-Ge direktörü bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıkarak hijyenden bahsedip, pis bir tabağı gösterip arıcılardan alınan bal böyledir diyerek, arıcılarımızın onurunu kırıcı ifadeler kullanıyor" dedi.


"Türk arıcısı işportacı değildir."


Türkiye'nin bal üretiminde dünya ikincisi olduğunu ifade eden Metin Yavuz, arıcıların işportacı gibi gösterilmesinin kabul edilemez bir hata olduğunu belirterek; "Ülkemiz 8 milyon koloni ve hobi arıcısı ile birlikte 150 Bini aşkın ailesiyle dünya bal üretiminde ikinci sırada. Hal böyle iken, katıldığı televizyon programında arıcı çiftçilerimizi 'açıkta bal satan insanlar' diye işportacı gibi gösteren söz konusu markanın Ar-Ge direktörünün bu hatası kabul edilebilir gibi değil. Hiçbir kanserojen madde kullanmadan, alınlarının teriyle ekmeklerini kazanmaya çalışan arıcı çiftçilerimizden kurumsal olarak özür dilenmelidir" dedi.


"Arı ürünleri binlerce yıl önce tedavi amaçlı kullanıldı"


Arı ve arı ürünlerinin mazisinin çok eskiye dayandığının altını çizen Yavuz, "İlk olarak Sümerler tarafından bal, Propolis, arı sütü ve polenin tedavide kullanıldığı kayıtlarda bulunmaktadır ve üretkenliğin sembolü olarak kullanılmıştır. M.S 980 ve 1037 İbni Sina gibi hekimlerin arı ürünlerini tedavi amacıyla ne şekilde kullandığı bilinmektedir. Kelimenin kökeni bal arısının Latince adı apis mellifera ve tedavi anlamına gelen Latince terapi sözcüklerinden gelmektedir. Arı ürünleri üretim kadar saklama koşulları etkinlik bakımından son derece önemlidir. Ham balın özellikle son yıllarda yürütülen iltihap giderici ve yanık iyileştirici mide ülser gastrit sindirim sistemi ve benzeri sorunların tedavisinde etkili olduğu düşünülmektedir. Her ne kadar bazı programlarda direkt aracıdan ürün alınmayacağı söylense de milattan sonraki zamana dönüş yaparsak eğer analiz ya da ısıl işlem görmüş bal bulunmamaktadır. Günümüzdeki konuşmalara baktığımızda arıcıların arılara antibiyotik kullandığı ve insanlara zararlı olduğundan bahsedilmiştir. Böyle bir şey söz konusu olamaz eski zamana dönüş yaptığımızda antibiyotik keşfedilmediği dönemlerde Savaş yaralarının tedavisinde bal kullanıldığı bilinmektedir önemli olan nokta balın antimikrobiyal özelliğinin kaybolmamasıdır. Bu örneği ele alacak olursak arı zaten bünyesinde doğal antibiyotiği bulunduruyor. Arıcıdan bal almayın çocuklarınıza yedirmeyin derken acaba bize bırakın balın özelliğini yok ederek, ışıl işlem uygulayarak size tekrar sunarız demek mi istiyorlar?" ifadelerini kullandı.


"STK'lar her zaman üreticinin yanında yer alan çalışmalar yürütmelidir."


Her sektörde olduğu gibi bal sektöründe yer alan üreticilerin haklarının savunulmasında Sivil Toplum kuruluşlarının büyük önemi olduğunu belirten Metin Yavuz, "Sivil Toplum Kuruluşları; üyelerine menfaat sağlamak, üyelerinin menfaatlerini korumak, toplumsal fayda oluşturmak gibi birçok amacı olması dolayısıyla hayata geçen oluşumlardır. Ülkemizde diğer sektörler de olduğu gibi bal sektöründe de bu amaçla kurulan STK'lar mevcuttur. Bunlardan bazılarının son zamanlarda yürüttükleri politikalara bakıldığında kuruluş amaçlarının dışına çıktığı görülmektedir. Oysa bazı STK'lar, arıcı çiftçilerimize örgütlenip, kooperatifleşip kendi ürününüzü kendiniz satın diyeceğine, bazı şirketlerin adeta silahşörlüğünü yapmaktadır. STK'ların görevi bal ve arı ürünlerini satan firmaları değil, arıcıları savunmaktır. Bundan dolayı her zaman üreticinin yanında yer alan çalışmalar yürütmelidirler" diye konuştu. - AYDIN

Metin Yavuz, AK Parti, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 09:26 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Korona virüse karşı bor katkılı el dezenfektanı geliyor Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı
Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi         
15:55
Yüzme bilmeyenlerin bile batmadığı göl: Lut Gölü Yüzme bilmeyenlerin bile batmadığı göl: Lut Gölü         
15:33
TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı         
15:27
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı         
15:22
769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti 769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti         
14:58
Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı         
14:55
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi         
14:55
Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı         
14:34
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi         
14:32
Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı         
14:29
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:18
Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi         
14:05
Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi         
14:04
Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı         
13:53
Koronavirüse iyi geldiği söylenen sumağın faydaları saymakla bitmiyor! Koronavirüse iyi geldiği söylenen sumağın faydaları saymakla bitmiyor!         
13:52
Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kazıttı Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kazıttı         
13:44
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım         
13:43
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi         
13:40
CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı         
13:32
Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı         
13:10
Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak         
13:07
Nereden nereye! Gençlik fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ'a beğeni yağdı Nereden nereye! Gençlik fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ'a beğeni yağdı         
13:07
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın         
12:54
Koronavirüs teşhisi konulan Burak Akkul, virüsü yendi Koronavirüs teşhisi konulan Burak Akkul, virüsü yendi         
12:43
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak         
12:40
Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor         
12:34
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek         
12:32
Uzmanlar, marketlerin koronavirüsün yayılması için ideal bir ortam olduğunu açıkladı Uzmanlar, marketlerin koronavirüsün yayılması için ideal bir ortam olduğunu açıkladı         
12:32
PSG, sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üstünde yardımda bulundu PSG, sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üstünde yardımda bulundu         
12:30
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı         
12:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2020 16:00:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili Yavuz; "Türk arıcılarından derhal özür dilenmelidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]