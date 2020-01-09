AK Partili Yavuz'un 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Partili Yavuz'un 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

AK Partili Yavuz'un 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

6 saat önce

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Partili Yavuz'un 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


AK Partili Yavuz mesajında, "Dünyanın birçok yerinde meydana gelen olaylardan, tarımdan, siyasetten, spordan ekonomiden, doğal afetlerden, trafik kazalarından ve savaşlardan haberdar olmamızı sağlayan gazeteciler, muhabirler hatta ilgili yayın organının her ferdi kamuoyunu aydınlatma haberdar etme ve bilgilendirme amacıyla her gün onlarca tehlikeyi göze alarak haber peşinde koşmaktadırlar. Haber niteliği taşıyan olayların peşinden koşarken sadece kamuoyunun bilgi alma hakkını temin etmezler. Gazeteciler aynı zamanda demokrasinin gelişimini olgunlaşmasını, toplumsal bir denetim mekanizmasının oluşmasını da sağlarlar. Bu bağlamda basın meslek ilkelerini özümsemiş, yansız haber yapmanın tatlı yorgunluğunu yaşayan duyulmayan toplumsal sorunların sesi olmak için gece gündüz demeden yeri geldiğinde çok zor şartlar altında çalışan gazeteci ve bütün basın gönüllülerimizin 10 Ocak Gazeteciler gününü kutlar, görevlerini yaparken bu yolda can vermiş basın mensubu emekçilerimizi bu önemli günde saygı, sevgi ve minnetle anıyorum" dedi. - AYDIN

Gazeteciler Günü, AK Parti, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:23 Kaynak: İHA
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