AK Partili Yavuz'un Kadın Hakları Günü mesajı

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, 05 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Milletvekili Yavuz mesajında, "5 Aralık 1934 tarihinde, Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı veren yasanın kabulü, ülkemizde her yıl 'Kadın Hakları Günü' olarak kutlanmaktadır. Türk kadınına bu hakkın verilişinin bugün 85. yıldönümünü kutluyoruz. Bu yasayla toplumsal yaşamın temel direği olan kadınlarımız, birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce, siyasi ve sosyal haklar elde etmiştir. Bir toplumun uygarlık yolunda gösterdiği ilerleme, kadına verdiği değer ve haklarla doğru orantılıdır. Kuşkusuz çağdaş ve demokratik bir toplum için kadınlarımızın her alanda mutlaka güçlendirilmeleri gerekmektedir. Gazi Mustafa Kemal; "Bir toplum aynı amaca bütün kadınları ve erkekleri ile beraber yürümez ise ilerlemesine teknik olarak imkan ve bilimsel olarak ihtimal yoktur.' demek suretiyle, Türk kadınına verdiği değeri ve kadının toplumların gelişmesinde ve ilerlemesindeki önemini vurgulamıştır. Başkan Erdoğan liderliğinde, AK Parti iktidarları "Güçlü İnsan, Güçlü Aile ve Güçlü Toplum" için her alanda fırsat eşitliği getirerek, siyasi hayata kadınlarımızın dahil edilmesi adına toplumun tümünü kapsayan düzenlemeler yapmıştır. Hayatın her alanında olduğu gibi, Gazi meclisimizde de kadınların temsiliyeti arttırılmıştır. Akıl ve bilimi temel alarak vatandaşlarımızı çağdaş dünyanın değerleriyle buluşturmuş, toplumsal yaşamın her alanında 'Muasır Medeniyetler Seviyesi'nin üstüne ulaşmak için köklü değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Türk kadınına sosyal ve kültürel alanlarda, eğitimde, hukukta, aile içinde, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olmasının yolu açılmıştır. Bu düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ilk eşini ve 6 kardeşinden 5'ini Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sürecinde kaybeden,1933 yılında Aydın'ın Karpuzlu ilçesi merkez Demirdere köy muhtarlığına 500 oy alarak seçilen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından da ödüllendirilen, Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'i, rahmetle anıyor, tüm kadınlarımızın, 'Kadın Hakları Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor; sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan kadınlarımıza başarı, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyor; saygılarımı sunuyorum" dedi. - AYDIN