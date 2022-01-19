AK Partili Yayman'dan Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne yol tepkisi - Son Dakika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, inşaatı tamamlanan Samandağ Devlet Hastanesi yolunun yapılmamasıyla ilgili Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Yayman, açıklamasında, yapımı tamamlanan Samandağ Devlet Hastanesi'nin 140 yataklı bir hastane olduğunu hatırlattı.

Buradaki hastanenin kentin en güzel hastanelerinden biri olduğunu aktaran Yayman, hastaneyi kente kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Hastanenin tamamlandığını fakat ulaşımın olmadığını vurgulayan Yayman, "Hatay Büyükşehir Belediyesi 372 metrelik yolu yapmamakta ısrar ediyor. Burası Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması gereken bir yol ama maalesef belediye yolu yapmadı. EXPO için 1 milyar lira para harcayan büyükşehir yönetimi, Samandağ halkını cezalandırırcasına bu yolu yapmamaktadır. Ben bunu milletimizin takdirine sunuyorum. Büyük şovlarla EXPO'dan bahsedenler bu hastanenin yolunu dahi yapmamaktalar. Peki Samandağ halkı hastasını bu hastaneye helikopterle mi? Uçakla mı? getirecek.Ben bunu Hatay halkının takdirlerine sunuyorum. Böyle bir yönetim anlayışı olamaz." ifadelerini kullandı.