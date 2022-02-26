AK Partili Yayman, Tahtaköprü Barajı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
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AK Partili Yayman, Tahtaköprü Barajı'nda incelemelerde bulundu

26.02.2022 17:04
AK Partili Yayman, Tahtaköprü Barajı'nda incelemelerde bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Tahtaköprü Barajı'ndan alınacak suyu 36 kilometrelik kanalla Reyhanlı Barajı'na naklederek Amik Ovası'ndaki tüm sulama problemlerini gidereceklerini kaydetti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Tahtaköprü Barajı'ndan alınacak suyu 36 kilometrelik kanalla Reyhanlı Barajı'na naklederek Amik Ovası'ndaki tüm sulama problemlerini gidereceklerini kaydetti.

Yayman, beraberinde AK Parti Hatay milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi ve Sebahat Özgürsoy Çelik, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal ve ilçe belediye başkanlarıyla Tahtaköprü Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Tahtaköprü Barajı'nı "Hatay'ın Güneydoğu Anadolu Projesi" şeklinde tanımlayan Yayman, Hatay'da susuz bir karış toprak kalmayacağını söyledi.

Yayman, "Şu anda Tahtaköprü Barajı'nda 90 milyon metreküp su bulunuyor. Bu baraj 450 milyon metreküp su tutacak. Karaçay Barajı'mızda 50 milyon metreküp, Yarseli Barajı'nda 20 milyon metreküp ve Reyhanlı Barajı'nda ise 65 milyon metreküp su bulunuyor." dedi.

Amik Ovası'nda sulamanın önemine değinen Yayman, şöyle konuştu:

"Tahtaköprü Barajı'na suyu Menzelet'ten getirdik, şimdi buradaki suyu alıp 36 kilometrelik kanalla Reyhanlı Barajı'na götüreceğiz. İnşallah suyu naklettiğimizde Amik Ovası'ndaki tüm sulama problemlerini gidereceğiz. Allah izin verirse, burada bir karış toprağı bile susuz bırakmayacak şekilde sulamaya çalışıyoruz. Bu projeleri birlik ve beraberlik içerisinde yapıyoruz."

Barajın 450 milyon su tutma kapasitesiyle 480 bin dekar alanı sulayacağını kaydeden Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

AK Parti Hatay İl Başkanı Yeşildal da Amik Ovası'nda sulama probleminin giderilmesiyle bölgede ürün deseninin değişeceğini, katma değeri yüksek ürünler üretileceğini belirtti.

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Amik Ovası, Reyhanlı, AK Parti, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Partili Yayman, Tahtaköprü Barajı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika


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