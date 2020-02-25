AK Partili Yayman: "Tahtaköprü Barajı yaza hazır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Partili Yayman: 'Tahtaköprü Barajı yaza hazır' - Son Dakika

AK Partili Yayman: "Tahtaköprü Barajı yaza hazır"

6 saat önce

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yükseltme çalışmaları tamamlanan Tahtaköprü Barajında yaz dönemi sulama için yeterli depolamanın olduğunu belirtti.

AK Partili Yayman:

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yükseltme çalışmaları tamamlanan Tahtaköprü Barajında yaz dönemi sulama için yeterli depolamanın olduğunu belirtti.

Yayman, geçtiğimiz yıl set yükseltme çalışmaları tamamlanan ve su tutmaya başlayan Tahtaköprü Barajı ile ilgili yaptığı açıklamada, barajda şu an 117 milyon metreküp su tutulduğunu kaydetti.

Barajın hızla dolduğunu dile getiren Yayman, Kahramanmaraş Menzelet ve Kılavuzlu barajlarından su gelmese dahi mevcut doluluk düzeyiyle Tahtaköprü'nün yaz dönemine hazır olduğunu belirtti.

Barajın su tutmasıyla Amik Ovası'nın da taşkından korunduğunu vurgulayan Yayman, "Amik Ovasındaki çiftçilerin içi rahat olsun. Bu yıl inşallah su sorunu yaşanmayacak. Hassa ve Kırıkhan'da yazın bir ve ikinci ürün için sulama suyu da şimdiden depolanmış oldu. Barajımız Amik Ovasına inşallah bereket dağıtacak." ifadelerini kullandı.

Tahtaköprü Mevkii, AK Parti, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:20 Kaynak: AA
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