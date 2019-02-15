Son Dakika Haberleri: Ak Partili Yazıcı'dan 56 Yıllık Evli Çifte Ziyaret

Ak Partili Yazıcı'dan 56 Yıllık Evli Çifte Ziyaret

36 dakika önce

AK Parti Marmaris Belediye Başkanı Serkan Yazıcı, 'Sevgililer Günü' sebebiyle 56 yıllık evli olan Ayşe ve Hüseyin Güngür çiftini evlerinde ziyaret ederek Sevgililer Günü'nü kutladı.

Ak Partili Yazıcı'dan 56 Yıllık Evli Çifte Ziyaret, System.String[]
AK Parti Marmaris Belediye Başkanı Serkan Yazıcı, 'Sevgililer Günü' sebebiyle 56 yıllık evli olan Ayşe ve Hüseyin Güngür çiftini evlerinde ziyaret ederek Sevgililer Günü'nü kutladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı Sevgililer Günü'nde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. 56 yıldır evli olan Ayşe ve Hüseyin Güngür çiftini ziyaret eden Yazıcı, çiftin Sevgililer Günü'nü kutladı. Ziyaretten duydukları dile getiren Güngür çifti, Yazıcı'ya teşekkür etti. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır ve partililerle birlikte Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesinde yer alan esnaf ve sivil toplum kurumlarını ziyaret eden Başkan Adayı Yazıcı, Marmaris Muharip Gaziler Derneği Başkanı Azmi Özkan ve gazilerle bir araya geldi. Bir süre sohbet ettikten sonra Pazaryerine de uğrayarak Pazar esnafı ve komşularıyla hem alışveriş hem de sohbet eden Yazıcı, sohbet esnasında; "Etrafındaki olaylara kayıtsız kalmayan, duyarlı ve uyumayan bir şehir istiyoruz" dedi. Serkan Yazıcı, ziyaret programını Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleriyle bir araya geldiği ve fikir alışverişinde bulunduğu toplantı ile sonlandırdı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:32 Kaynak: İHA

AK Parti, Sevgililer Günü, Serkan, Marmaris, Politika
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