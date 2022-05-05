Binali Yıldırım, Memur-Sen Erzincan İl Temsilciliği Teşkilat Buluşması'na katıldı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, enflasyonun doğurduğu mahrumiyetleri ve hayat pahalılığı kaynaklı sıkıntıları hafifletecek tedbirler üzerinde çalışıldığını belirtti.

Binali Yıldırım, İl Müftülük Konferans Salonu'nda, Memur-Sen Erzincan İl Temsilciliği Teşkilat Buluşması'nda yaptığı konuşmada, iktidara talip olanların, söylemleriyle daha demokratik olmayacaklarını, özgürlüklere gerekli saygıyı göstermeyeceklerini ve rövanşist anlayışıyla hareket edeceklerini ortaya koyduklarını söyledi.

"Yerel seçimlerden önce bir kişi bile işini kaybetmeyecek" diyenlerin hemen aynı gün kamu çalışanlarını kapının önüne koymasının, zihnindekilerle söylediklerinin ne kadar ayrıştığını en güzel şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Yıldırım, "Tebrik ediyorum. 'İnatta bir murattır' diyerek o kamu çalışanlarının, evine ekmek götürmekten başka bir amacı olmayan bu Anadolu'nun yürekli insanlarının meselesine sahip çıktınız, hukuki yollardan bütün mücadelenizi verdiniz ve sonunda başardınız." dedi.

"3600 ek gösterge meselesini sonuçlandırma aşamasına yaklaşıyoruz"

Yıldırım, 3600 ek göstergeyle ilgili şöyle konuştu:

"Çalışanlar, memurlarımız, işçilerimiz, sözleşmeler tabi gönlümüz arzu eder ki burada bir sadeleştirme yapılabilsin, çalışanların statüleri, mevzuatları birleştirilebilsin. Bunun için de mücadele ediliyor, belirli mesafeler de alındı. Bundan sonra elbette ki bu yönde müşterek çalışma devam edecek. Elbette uzun süreden beri gündemimizde olan 3600 diye tanımlanan mesele, Çalışma Bakanlığımızın yoğun gündemi olarak devam ediyor ve artık bir sonuçlandırma aşamasına yaklaşıyoruz. Bunun birçok etapları var. Zor bir düzenleme ve inşallah beklentileri karşılayacak şekilde bir sonuca vardırılır. İster devlet tarafında ister devlete hizmet eden memur, işçi veya özel sektörde işveren veya işçi çalışan tarafında olalım, bu ülke bizim. Bu ülkenin geleceği hepimizin. İmkanlarımız kısıtlı, ihtiyaçlarımız sınırsız."

Salgın bittikten sonra bu kez ülkenin kuzeyinde bir savaşın başladığına işaret eden Yıldırım, bu hadiseyle doğal gazın 10 kat, petrolün 2,5 kat arttığını ve bütün fiyatlamaların alt üst olduğunu aktardı.

Enflasyonun en sıkıntılı mesele olduğunu söyleyen Yıldırım, "Enflasyon, insanların refahından, cebinden imkanlarını alan bir ejderha gibidir. Enflasyon ile mücadele etmek esastır ama bunun zamana yayılması gerekir. Bugün dünyada birçok ülke bir numaralı sorun olarak önüne enflasyonu koydu. Bunun için de düzenlemeler yapıyorlar, parasal politikalarda değişikliğe gidiyorlar. Bizim de hükümetimizin de bir numaralı sorunu ve gündemi enflasyondur." diye konuştu.

"Bu sıkıntıları biz geçmişte de yaşadık"

Yıldırım, ülkenin genel ekonomik göstergelerinin her kesimi kapsayacak şekilde normalleşmesinin ve her şeyin yerli yerine oturmasını sağlamanın önemli olduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Anormal geçen 2 yıllık bir süreçten sonra elbette ki bunların yaşanacağını biz öngördük. Gerekli tedbirlerimizi alıyoruz ve bundan sonra da alınmaya devam edilecek. Şartlar ne olursa olsun, eldeki imkanlar sonuna kadar kullanılarak enflasyonun doğurduğu mahrumiyetleri ve hayat pahalılığı kaynaklı sıkıntıları eldeki imkanlarla hafifletecek tedbirler üzerinde de Sayın Cumhurbaşkanımız ve kabinesi çalışıyor, kafa yoruyor. Her Bakanlar Kurulu toplantısı sonunda yeni tedbirler kamuoyu ile paylaşılıyor. Bundan sonra da bu ve buna benzer çalışmalar devam edecek. Bu sıkıntıları biz geçmişte de yaşadık. 2008'de, 17-25 Aralık'ta ve 15 Temmuz'da yaşadık ve hepsinin üstesinden geldik. İnşallah bunların da üstesinden geleceğiz ve güzel günleri hep birlikte ihya etmeye devam edeceğiz."