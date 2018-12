Ak Partili Yıldız'dan Yeni Yıl Kutlaması

Şanlıurfa'da AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajında, mutlu ve müreffeh Türkiye hedefine yönelik atılımların 2019 yılında da aynı kararlılıkla süreceğini belirti. Yıldız, "Milletçe birlik ve beraberlik içerisinde birbirimize kenetlenmiş, daha güçlü bir ülke olarak, geleceğe daha güvenle bakıp, yeni bir yıla daha girmenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.



Yeni beklentilerle, yeni umutlarla dolu yeni bir yıla daha girmenin heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Yıldız'ın mesajında, "Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde daha büyük heyecanlar yaşayarak, ilimiz ve ülkemizi çok daha aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacak 2023 hedefine kol kola yürümeye devam edeceğiz. Her şart ve koşulda kenetlenmeye, aydınlık yarınlarımıza el ele, kol kola, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Yeni yılın, birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği, milletimizin bir arada ve kardeşçe yaşama arzusunun doruğa ulaştığı, toplumsal dayanışma duygularımızın pekiştiği, terörden ve her türlü şiddetten uzak; barışı, huzuru, başarıyı, refahı, bolluğu ve bereketi müjdeleyen bir yıl olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. 2019 yılının, her alandaki gelişimini sürdüren ülkemize, kentimize ve tüm insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlara vesile olmasını, dünyanın tüm coğrafyasında mazlum milletlerin çektiği acıların son bulmasını temenni ediyorum. Bu vesile ile vatanımız, milletimiz ve göklerde özgürce dalgalanan şanlı bayrağımız yolunda canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Devlet ve millet olarak daima yanlarında olacağımız şehit aileleri ve yakınları ile gazilerimiz başta olmak üzere saygıdeğer Şanlıurfalı hemşehrilerimin ve milletimizin her ferdinin yeni yılını kutluyor, en içten saygılarımı sunuyorum" denildi. - ŞANLIURFA

