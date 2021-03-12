AK Partili Yıldız, Türkiye'deki bilim ve teknoloji çalışmalarının gurur verici olduğunu söyledi - Son Dakika

AK Partili Yıldız, Türkiye'deki bilim ve teknoloji çalışmalarının gurur verici olduğunu söyledi

12.03.2021 19:01
AK Partili Yıldız, Türkiye'deki bilim ve teknoloji çalışmalarının gurur verici olduğunu söyledi, System.String[]

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Türkiye'deki bilim ve teknoloji alanında sürdürülen çalışmaların geldiği noktaya işaret ederek, bunların gurur verici olduğunu belirtti.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Türkiye'deki bilim ve teknoloji alanında sürdürülen çalışmaların geldiği noktaya işaret ederek, bunların gurur verici olduğunu belirtti.

Yıldız, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 8-14 Mart tarihlerinin Bilim ve Teknoloji Haftası olarak kutlandığını anımsattı.

Türkiye'de bilim ve teknoloji adına çok fazla gelişmenin bulunduğunu belirten Yıldız, Türkiye'nin önemli bir yeraltı zenginliği olan bor madeninin, Türk mühendislerinin kararlı çalışmaları ve onları her fırsatta destekleyen siyasi iradenin varlığıyla ciddi anlamda kullanılmaya başlandığını anlattı.

Dünyadaki bor rezervlerinin yüzde 73'ünün bulunduğu Türkiye'de, daha önceden 730 bin ton olan işleme kapasitesinin, şu an 2 milyon 753 bin tona çıkarıldığını dile getiren Yıldız, "Artık kendi elimizdeki bu madeni kullanıyoruz. İşleme faaliyeti esnasında oluşan sıvı atıklardan da lityum üretmeye başlıyoruz. Dolayısıyla pil sektöründe de Türkiye ciddi anlamda önemli bir adım atmış oluyor." dedi.

Yıldız, Türkiye'nin insansız hava araçlarını kendisinin üretebildiğine de işaret ederek, "Bu durum, bizim bir yandan tam bağımsız bir şekilde yolumuza devam etmemizi sağlarken bir yandan da cari açığın kapanması noktasında önemli bir adım atmamızı sağlıyor." diye konuştu.

Bilim ve teknolojideki çalışmaların gurur verici olduğunu kaydeden Yıldız, yasamanın, bilim ve teknoloji için katkılarına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda kitle fonlaması platformlarının hayata geçirileceğini, Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığının kurulacağını açıkladığını anımsatan Yıldız, "Bunların her birisi biz gençleri çok heyecanlandıran başlıklar. Biz de inşallah Türk gençlerinin girişimciliğinin artmasını ve dünyada bu sayede varlığımızı çok daha fazla hissettirebilmeyi ümit ediyoruz." dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın geçen haftaki konuşmasında, "Bosna'daki iç savaş" tabirini kullandığını aktaran Yıldız, "Bu ifadenin açıkçası bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyorum. Bosna'daki yaşananlara ilişkin olarak kurulan ceza mahkemesi, bu durumu bir soykırım olarak tanımlamıştır. Buna göre bir hukuk gelişmiştir. Dolayısıyla iç savaşın hukuku farklı olduğu için kullanılan kavramlara dikkat edilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Yıldız, Türkiye'deki bilim ve teknoloji çalışmalarının gurur verici olduğunu söyledi - Son Dakika


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