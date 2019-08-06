Ak Partili Yılmaz, CHP'li Başkanı yanına alıp, kendi telefonundan vatandaşları aradı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Şehir Çalıştayı Bölge Toplantısı için geldiği Bandırma'da, tüm gün saha çalışması yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Şehir Çalıştayı Bölge Toplantısı için geldiği Bandırma'da, tüm gün saha çalışması yaptı. Yatırım olanağı olan bölgeleri Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Daire Başkanları ile birlikte gezerek değerlendiren Yılmaz, Beyaz Masa ziyaretinde kendi cep telefonuyla Beyaz Masa'ya şikayetlerini ileten vatandaşları arayarak sorunlarının çözüme ulaşıp ulaşmadığını sordu. Başkan Yılmaz akşam da Yükselen Bandırma Platformu'nun gecesine katıldı.



Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020-2024 dönemi Stratejik Planlamaya esas Şehir Çalıştayı Bandırma'da düzenlendi. Bandırma, Marmara, Erdek, Manyas ve Gönen ilçelerini kapsayan ve bölge toplantısı niteliğindeki toplantıda Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Konuya ilgili Büyükşehir Daire Başkanları, Bandırma STK temsilcileri ve çok sayıda davetli yer aldı.



Toplantı anket ve analiz sonuçlarının değerlendirmeleriyle başlarken ortaya çıkan talepler ve vatandaş beklentilerinin sonuçları ve durum analizleri katılımcılarla paylaşıldı. Yapılan anket çalışmalarında Altyapı, Mobilizasyon, Gelir, ekonomik yapı, istihdam, tarım, sanayi, turizm, kültür ve sosyal yaşam gibi konu başlıklarından oluşan anket sonuçlarının değerlendirilmesi yapıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz konuşmasında stratejik plan çalışmaları kapsamında bölgede sağlıklı bir iş birliğinin tüm ilçelere büyük katkılar sunacağını söyledi. Başkan Yılmaz, bu çalıştayın Kuzey Balıkesir'in ilk çalıştay toplantısı olduğunu belirterek bu toplantı kapsamında tüm paydaşların burada söz alarak sorunları ve talepleri dile getirmesi gerektiğini belirtti. Yeni dönemin stratejik planı için ilçe belediyeleriyle birlikte kentin tüm paydaşlarının dahil edilerek doğru bir planlamanın ortaya çıkması adına bu tür çalıştayları önemsediklerini belirten Başkan Yılmaz, amaçlarının ilçe belediyeleriyle birlik içinde güçlü bir Balıkesir olduğunu söyledi. Yapılan konuşmaların devamında verilen aranın ardından çalıştaya öğleden sonraki oturumlarla devam edildi.



Başkanlar makamda buluştu



Çalıştay'ın ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Büyükşehir Daire Başkanları da yer aldı. Stratejik Plan Kuzey Bölge Çalıştayı kapsamında Bandırma'da bulunan Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz, Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun' gerçekleştirdiği nezaket ziyareti kapsamında bir araya gelerek devam eden çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Belediye'deki ziyaretin ardından Bandırma Kaymakamlığı'na hareket eden iki Başkan burada Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ile bir araya geldi. Ziyarette Bandırma ve Balıkesir ile ilgili gündem maddeleri ele alındı.



Kaymakamlık ziyaretlerinin ardında Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa Hizmet Birimini ziyaret eden iki Belediye Başkanı, buradaki iş ve işlemleri birlikte takip etti. Buradaki çalışmalarda iki belediyenin birlikte hareket ederek sorunlara çözüm üretilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.



Şikayet eden vatandaşları kendi cep telefonundan aradı



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Beyaz Masa ziyaretinde Beyaz Masa'yı arayarak sorunlarını ileten vatandaşlara gerekli hizmetin verilip verilmediğini denetlemek adına şikayette bulunan vatandaşlardan bir kaçını rastgele kendi cep telefonu ile aradı. Vatandaşlara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu söylemeyen Yılmaz, şikayet ettikleri konularla ilgilenilip ilgilenilmediğini sorarak genel de olumlu geri dönüşler aldı.



Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyet Beyaz Masa ziyaretinin ardından Bandırma'da bulunan Eski Ordonat Arazisi, 6. Ana Jet Üs Komutanlığı önündeki dal-çık inşaatı, Malta Deresi, Edincik Altı'nda bulunan Eski Özel İdare Binası, Livatya Mevkii ve Eti Maden Şlam Sahası'nda incelemelerde bulunarak yapılması muhtemel yatırımları görüştü. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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