Ak Partili Yılmaz: 'Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Eğitim Atağını Yapacağız'

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Altın Alacaklar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Mehmet Özhaseki'den "Ankaralı Değil" Diyenlere Yanıt: Atatürk Selanik'te Doğmuş, Ne Yapalım Yani