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AK Partili Yılmaz'ın aracını durduran polislerle ilgili Mersin Valiliği'nden açıklama geldi: Memurlar mevzuatın dışına çıktı - Son Dakika

AK Partili Yılmaz'ın aracını durduran polislerle ilgili Mersin Valiliği'nden açıklama geldi: Memurlar mevzuatın dışına çıktı

23.08.2021 11:18

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın ihbar üzerine aracını durduran trafik polisine hakaret etmesi tepkiyle karşılanırken Mersin Valiliği'nden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Valilik, olayla ilgili, "Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sosyal medya paylaşımı, olayı tamamen çarpıtmaktadır. Görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Mersin Erdemli'de, 18 Temmuz 2021 günü 18:30 sıralarında AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracının ihbar üzerine durdurulmasıyla ilgili Mersin Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, CHP'li Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın yaptığı sosyal medya paylaşımıyla olayı çarpıttığı vurgulandı.

"OLAY TAMAMEN ÇARPITILMAKTA"

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde bir ay önce, 18 Temmuz 2021 günü 18:30 sıralarında Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın arabasının durdurulması olayı ile ilgili olarak Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sosyal medya paylaşımı, olayı tamamen çarpıtmaktadır. Bahse konu olayda Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracı polis memurlarınca ihbar üzerine durdurulmuştur. Karayolları trafik kanununun 71. maddesi g bendinde görev ve hizmet gerekleri ve güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar sayılmıştır. Bu çerçevede milletvekilinin kullandığı araç bu kapsamda olmasına rağmen polis memurlarınca durdurulduktan ve milletvekili olduğu anlaşıldıktan sonra yarım saat bekletilmiştir.

"GÖREVLİ MEMURLAR YASAL MEVZUATIN DIŞINA ÇIKMIŞLARDIR"

İlgili şube müdürünce sorgulamanın yanlış yapıldığı, aracın kaydının bulunduğu, bu bakımdan milletvekilinin aracının plakasının yanlış bildirildiği ihbarın yanlış olduğu söylenmesine rağmen bekletilmiş, ancak mesele il emniyet müdürüne intikal ettikten sonra çözülebilmiştir. O esnada polis memurlarının yapması gereken eğer tespit edilen ihlal var ise tutanak tutup ilgili kurumuna göndermektir. Ancak ön tahkikattan anlaşılmıştır ki; görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır."

BAŞARIR: İKİ POLİSİMİZE HAKARET ETMİŞTİ

CHP'li Başarır, "Geçtiğimiz Kurban Bayramı öncesi, Mersin Erdemli'de bir polis uygulamasında AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, gelen ihbar üzerine kimlik sordukları için iki polisimize hakaret etmişti. O gün bunu gündeme getirmiştim. Ancak bu durumu AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz yalanlamıştı. Üzülerek söylüyorum, AK Partili bir milletvekili Türk Polisi'ne 'şerefsiz' kelimesini kullanıyor, 'arabamdan uzak dur, tükürüklerin geliyor' diyerek aşağılıyor. Mersinin Erdemli ilçesi için 'her geldiğimde bu pislikle karşılaşıyorum' diyor." paylaşımını yapmıştı.

Görüntüler tepki çekti! AK Partili vekilden, aracını durduran polise hakaret

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Son Dakika Güncel AK Partili Yılmaz'ın aracını durduran polislerle ilgili Mersin Valiliği'nden açıklama geldi: Memurlar mevzuatın dışına çıktı - Son Dakika


YORUMLAR (4)
  • Necati Tiryaki: Sadece acıyorum milletvekili hakaret ediyor polis memuru suçlu bulunuyor yazık ülkemin düştügü hale bak,,,, kim olursa olsun sen halkın oyları ile seçilmişsin devletin polisine hakaret ediyorsun Cevap Yaz 59 3 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili Yılmaz'ın aracını durduran polislerle ilgili Mersin Valiliği'nden açıklama geldi: Memurlar mevzuatın dışına çıktı - Son Dakika
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