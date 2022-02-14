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AK Partili Yılmaz: "Kirli ittifak milletimizden gereken cevabı alacaktır" - Son Dakika

AK Partili Yılmaz: "Kirli ittifak milletimizden gereken cevabı alacaktır"

14.02.2022 18:24
AK Partili Yılmaz: "Kirli ittifak milletimizden gereken cevabı alacaktır"

TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, 6 siyasi parti liderinin bir araya geldiği toplantıya ilişkin, "Aziz milletimiz bunların yazdıkları senaryonun, oynadıkları oyunların farkında olup, bu kirli ittifaka öyle bir tokat atacaktır ki, bunların...

TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, 6 siyasi parti liderinin bir araya geldiği toplantıya ilişkin, "Aziz milletimiz bunların yazdıkları senaryonun, oynadıkları oyunların farkında olup, bu kirli ittifaka öyle bir tokat atacaktır ki, bunların çoğu siyasi partiler mezarlığında kendilerine yer bulamayacaklardır" dedi.

Yılmaz, TBMM'de düzenlediği toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 siyasi partinin liderlerinin çalışma yemeğinde bir araya gelmesini değerlendiren Yılmaz, gücünü milletten alan AK Parti'nin büyük bir davanın ete kemiğe bürünmüş hali olduğunu, gizli ve kirli bir ittifakın karşısında en büyük birlikteliklerinin milletle olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun girdiği her seçimi kaybettiğini ve bu kez de etrafına yeni ortaklar aldığını belirten Yılmaz, "Şu durumda üç ittifak algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve HDP'nin etrafında oluşacak üçüncü ittifak. Bütün planları, algıları ve çalışmaları Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine kuran bu birliktelik milletin kalbinde yer bulamadıktan sonra istedikleri kadar plan yapsınlar. Aziz milletimiz bunların yazdıkları senaryonun, oynadıkları oyunların farkında olup, bu kirli ittifaka, milletimiz öyle bir tokat atacaktır ki, bunların çoğu siyasi partiler mezarlığında kendilerine yer bulamayacaklardır. 'Üç, 6+1'den büyüktür' hedefiyle milletin yüreğinde kendisine yer bulmuş Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, Allah'ın izniyle her zamanki gibi yine birinci parti olarak seçimleri kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' önerisinin liderler tarafından 28 Şubat'ta kamuoyuna açıklanmasının kararlaştırılmış olmasının da çok manidar olduğunu vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Post-modern darbenin yapıldığı 28 Şubat, Türk demokrasi tarihi açısından kara bir lekedir. 28 Şubat; milli irade üzerine vesayet odaklarının ekonomik, siyasi, askeri ve hukuki yönden çöktüğü bir dönemdir. 28 Şubat, Türkiye'de pek çok insanın hak etmediği bedeller ödemesine sebep olmuştur. Bu tarihin belirlenmesinin bir 'tesadüf' olduğunu asla düşünmüyorum. Söz konusu partilerin özledikleri Türkiye hayali için özellikle seçilmiş bir tarih olduğunu ve subliminal bir mesaj vermeye çalıştıklarını düşünmek zor değildir. Verilmek istenen mesaj çok açık olup, bunu milletimizin takdirlerine bırakıyorum."

Yılmaz, milletin ayağındaki prangaları kaldıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sıkıntısız ve sorunsuz devam ettiğini de belirterek, 2023 yılında yapılacak seçimlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın destek ve oylarıyla yeniden seçileceğine inandıklarını ifade etti.

(İHA)

AK Partili Yılmaz: Kirli ittifak milletimizden gereken cevabı alacaktır

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Hizb-i İslami Partisi, AK Parti, Mersin, Aziz, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Partili Yılmaz: 'Kirli ittifak milletimizden gereken cevabı alacaktır' - Son Dakika


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