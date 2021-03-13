AK Partili Zengin: Annem başörtülü değil, benim kapanmamı da zor kabul ettiler - Son Dakika

AK Partili Zengin: Annem başörtülü değil, benim kapanmamı da zor kabul ettiler

13.03.2021 14:50

Konuk olduğu programda kendisi hakkındaki bilinmeyenleri anlatan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Ben başımı örttüğümde annem başörtülü değildi, hala da başörtülü değil. Annem ve babam benim başörtüsü takmamı zor kabul ettiler" dedi. Zengin ayrıca başörtülü arkadaşlarının yolda karşılaştıklarında annesine "Merhaba", kendisine ise "Selamün aleyküm" dediklerini söyledi.

Son dönemlerde yapmış olduğu çıkışlarla adından söz ettiren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Buket Aydın'ın programına konuk olarak katıldı. Burada çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Zengin, ailesine ve özel hayatına ilişkin birçok detayı da izleyicilerle paylaştı.

"ANNEM VE BABAM BAŞÖRTÜMÜ ZOR KABUL ETTİ"

Aydın'ın "Bildiğim kadarıyla anneniz başörtülü değil. Siz de üniversite döneminde başörtüsünü tercih etmişsiniz, ailenizin buna tepkisi ne oldu?" sorusuna Zengin şu sözlerle yanıt verdi: "Başımı örttüğümde annem başörtülü değildi, hala da değil. Annem ve babam bunu çok zor kabul ettiler. Buradaki mesela sadece başörtüsü de değildi, alışmadıkları bir şeydi. Ailem hakim olmamı istiyordu, başörtüsüyle beraber hayatının bambaşka bir yöne gittiğini aileniz sizden çok daha iyi görebiliyor o dönemde. Asıl mesele, 'evladımızın hayatı yanacak, bu sistem içerisinde yok olup gidecek.' En çok bunun verdiği bir yangın vardı içlerinde.

"DIŞARIDA BENİ SAVUNDULAR"

Fakat anne babama teşekkür borçluyum. Evde ne kadar eleştirseler de dışarıda hep beni savundular. İnsanlar da hep anneme yüklendi. Anneme teşekkür etmeliyim, bu yükü çok iyi taşıdı. Bazen başörtülü arkadaşlarım yolda karşılaştığımızda bana "Selamün aleyküm", anneme ise "Merhaba." derlerdi.

AK Partili Zengin: Annem başörtülü değil, benim kapanmamı da zor kabul ettiler

Özlem Zengin, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Zengin: Annem başörtülü değil, benim kapanmamı da zor kabul ettiler - Son Dakika


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