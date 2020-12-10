AK Partili Zengin, eylem yapan madencilerin alacakları konusunda çözüm üretmek istediklerini belirtti Açıklaması - Son Dakika

AK Partili Zengin, eylem yapan madencilerin alacakları konusunda çözüm üretmek istediklerini belirtti Açıklaması

10.12.2020 20:55
AK Partili Zengin, eylem yapan madencilerin alacakları konusunda çözüm üretmek istediklerini belirtti Açıklaması, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, devletin, eylem yapan madencilerin tazminatlarını almasıyla ilgili bir formül aradığını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, devletin, eylem yapan madencilerin tazminatlarını almasıyla ilgili bir formül aradığını söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Görüşmeler sırasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün Soma ve Ermenek'ten telefon yağdığını, Meclisin sanılandan çok daha dikkatle mağdur madenciler tarafından takip edildiğini söyledi.

Soma'daki madencilerle ilgili bir yasama çalışması yaptıklarını anımsatan Özel, "Tüm diğer siyasi parti grupları olarak da meselenin üstünde duruyorduk ama sadece Soma'da bir madenle sınırlı olduğu için bu iş çözüme kavuşmadı. Ayrıca, yine iktidar tarafının sözleri arasında olan Soma'daki Uyar Madenciliğin ve Ermenek'teki işçilerin sorunu çözülmedi." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Soma'daki 301 madenciyle ilgili sorunun çözüme kavuştuğunu, kalan kısmi problemlerin de çözüldüğünü hatırlattı.

Şu anda eylem yapan madencilerle görüştüğünü ve onları dinlediğini aktaran Zengin, şunları kaydetti:

"Bir defa kamuoyunun şunu bilmesi lazım: Eylem yapan madencilerimizin alacaklarının hiçbirisi devlete ait borçlar değil. Bu kardeşlerimizin tamamı özel sektörden alacaklı. Konuyla ilgili sorumluluğumuzun ötesinde bir sorumluluk alarak bir çözüm üretmek istiyoruz. Sayın Bakanımız ile de biz bu mevzuyu konuştuk ve buna tez vakitte Bakanlığımızın yükünü artırmadan... Çünkü Türkiye'de sadece bir tane redevanslı şirket yok, 37 redevanslı madencilik işletmeleri var. Böyle olunca bütün özel sektörün borcunu Bakanlığımızın üstlenmesini bekleyemeyiz.

Bu konuya, Bakanlığımızın yükünü artırmadan, herhangi bir şekilde bunun bazı terör örgütleri tarafından kaşınmasına müsaade etmeden, makul, mantıklı bir çözüm üretilmesi herkesin arzusudur ancak bilinmelidir ki bu, devletin bir borcu değildir. Devlet, madencilerimizin tazminatlarını almasıyla ilgili bir formül aramaktadır."

Özlem Zengin, AK Parti, Ermenek, Soma, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Zengin, eylem yapan madencilerin alacakları konusunda çözüm üretmek istediklerini belirtti Açıklaması - Son Dakika


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