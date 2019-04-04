Ak Partililer Beytüşşebap'ta Seçim Sonucunu Halaylarla Kutladı

Şırnak'ın Beytüşşebap Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Habip Aşan'ın kazanması ilçede partililerce Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekilerek kutlandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Habip Aşan'ın kazanması ilçede partililerce Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekilerek kutlandı.



AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Belediye Başkanı Habip Aşan ve diğer partililer, resmi olmayan sonuçları kutlamak için Elki Mahallesi Kaymakamlık binası karşısındaki halı sahada bir araya geldi.



Yörenin ileri gelen Jirki, Gevda ve Mamhuran ailelerinin de katıldığı kutlamalarda davul zurna çalındı, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekildi.



Bazı vatandaşların bölgede özel günlerde giyilen yöresel kıyafetlerle katıldığı kutlamalarda Belediye Başkanı Aşan bir süre omuzlarda taşındı.



AK Parti İl Başkanı Erkan ve Aşan, yaptıkları konuşmalarla desteklerinden dolayı ilçe halkına teşekkür etti.

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