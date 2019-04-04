Ak Partililer Beytüşşebap'taki Zaferi Halaylarla Kutluyor
2 saat önce
Şırnak'ın Beytüşşebap Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Habip Aşan'ın kazanması ilçede partililerce Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekilerek kutlandı.
Şırnak
'ın Beytüşşebap
Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti
adayı Habip Aşan
'ın kazanması ilçede partililerce Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekilerek kutlandı.
AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil
Erkan, Belediye Başkanı Habip Aşan ve diğer partililer, resmi olmayan sonuçları kutlamak için Elki Mahallesi Kaymakamlık
binası karşısındaki halı sahada bir araya geldi.
Yörenin ileri gelen Jirki, Gevda ve Mamhuran ailelerinin de katıldığı kutlamalarda davul zurna çalındı, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekildi.
Bazı vatandaşların bölgede özel günlerde giyilen yöresel kıyafetlerle katıldığı kutlamalarda Belediye Başkanı Aşan bir süre omuzlarda taşındı.
AK Parti İl Başkanı Erkan ve Aşan, yaptıkları konuşmalarla desteklerinden dolayı ilçe halkına teşekkür etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:29 Kaynak: AA
İtiraz Sayımında Son Durum Ne? CHP'den Açıklama Geldi
Giresun'da Oylar Yeniden Sayıldı, Aradaki Oy Farkı Arttı
AK Parti'den Son Oy Sayısına İlişkin Açıklama Geldi: Fark 19 Bine İndi
Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi