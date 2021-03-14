AK Partililer Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına karanfil dağıttı - Son Dakika

AK Parti Diyarbakır İl Yönetimi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı adına Avukat Hüseyin Denli, tüm fedakar ve çalışkan sağlık çalışanlarını temsilen İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin'e karanfil verdi.

Ardından Denli ve Tekin, sağlık çalışanlarına karanfil vererek çikolata ikram etti.

Denli yaptığı açıklamada, özveriyle insanların sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen tüm çabayı gösteren sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle olağandışı bir dönemden geçildiğini kaydeden Denli, "Bu olağan dışı zamanda sağlık çalışanlarımız olağan üstü bir çaba ve gayret göstermektedirler. Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması için fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız." dedi.