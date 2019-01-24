Son Dakika Haberleri: Ak Partililer Elbeyli'ye Çıkarma Yaptı

Ak Partililer Elbeyli'ye Çıkarma Yaptı

41 dakika önce

AK Partililer, 31 Mart Yerel seçimleri öncesi Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek'e destek vermek için ilçeye adete çıkarma yaptılar.

Ak Partililer Elbeyli'ye Çıkarma Yaptı, System.String[]
AK Partililer, 31 Mart Yerel seçimleri öncesi Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek'e destek vermek için ilçeye adete çıkarma yaptılar.

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ile il teşkilatı ile birlikte Elbeyli ilçesine geldiler. Elbeyli AK Parti ilçe Başkanı Mustafa Uçar'ı ziyaret eden AK Partililer, daha sonra esnaf ziyareti yaparak Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek'e destek istediler. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:04 Kaynak: İHA

Kilis, Süleyman Şimşek, Elbeyli, Politika
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