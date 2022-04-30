Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanlığının iftar programında konuştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2023'teki seçimin Türkiye Cumhuriyeti için adeta bir kader seçimi olduğunu belirtti.

Özhaseki, AK Parti İl Başkanlığının Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlediği iftar programında, iktidarları döneminde güzel işlere imza attıklarını söyledi.

Günümüzde ufak tefek sorunlar olduğunu dile getiren Özhaseki, bu sorunları yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ekibinin çözeceğini belirtti.

Bir seçim arifesinde olduklarına işaret eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"2023 seçimi Türkiye Cumhuriyeti için adeta bir kader seçimidir. Neden? Eğer ortadaki manzaraya bakacak olursanız neden olduğunu çok iyi anlarsınız. Karşı tarafta kim var? 6 tane birbirine benzemez, 7'ncisini sakladıkları, tam 7 parti var. Sokakta görseler birbirlerine selam vermezler. Her birinin dünyaya bakışları çok farklı. Oturmakta bile bir ay düşünen adamlar şimdi sadece ve sadece 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin, AK Parti gitsin, ne olursa olsun' diyerek bir araya geliyorlar. Yapacakları bir şey var mı? Yok. Türkiye için kazandıracakları bir proje var mı? Yok. Ekonomi konusunda, siyasal, sosyal meselelerde aynı mı düşünüyorlar? Hayır. Peki nasıl bir araya geliyorlar bunlar? Bunların sadece bir araya gelme motivasyonları var, o da 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun."

Bunun yanında, okyanus ötesindeki malum ülke ve öncesinde seçim tartışmalarında bile Türkiye'de AK Parti'nin nasıl gönderileceğinin şifrelerini ana muhalefete öğreten ülke olduğunu kaydeden Özhaseki, "Sonra Avrupa Birliğinde bizim bildiğimiz Türkiye düşmanları var. Başka, FETÖ gibi lanet bir örgüt var. Türkiye'yi bölmek isteyen ve terör devleti kurmak isteyen, evlatlarımızın katilleri, şerefsiz, namussuz PKK var. Bunların hepsinin bir arada olduğu bir ortamda Allah'a hamdolsun bizler de yerli ve milli görüşü temsil ederek AK Parti olarak merkezdeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile de kol kola girdik, seçimlere Allah'ın izniyle beraber gideceğiz." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise 20 yılı aşkın zamandır birlikte faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Kuruldukları 2001'den bu tarafa hem Kayseri'yi hem ülkeyi güzelliklerden güzelliklere taşımak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Elitaş, büyük bir özveri ile birlik ve beraberlik içinde gösterdikleri gayretlerle bugüne kadar girdikleri seçimlerde kimsenin hayal edemediği oyları aldıklarını kaydetti.

Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, partilerinde görev yapan tüm arkadaşlarının gayretleriyle bu noktaya geldiklerini kaydetti.

Programda, AK Parti milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da selamlama konuşması yaptı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti İstanbul İftarı-İstanbul Kardeşlik Sofrasında" programında, canlı bağlantıyla salondaki partililere seslendi.