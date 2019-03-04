Ak Partililer'in Elbeyli'ye Çıkarma Yaptı

AK Parti Kilis İl Teşkilatı Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek'e destek için Elbeyli ilçesine çıkarma yaptı.

AK Parti Kilis İl Teşkilatı Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek'e destek için Elbeyli ilçesine çıkarma yaptı.



AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin, Gençlik Kolları Başkanı Haluk Korkmaz ile AK Partililer, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek'e destek için adete ilçeye çıkarma yaptı. Belediye Başkanı Şimşek, "Milletvekilimiz Ahmet Salih Dal, İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kadın Kolları Gençlik Kolları ve il yönetimimizi Elbeyli teşkilatımız ve vatandaşlarımızla birlikte coşkuyla karşıladık. Herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Hep birlikte yeni hedeflere diyerek Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah" diye konuştu. - KİLİS

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