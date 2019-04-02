Ak Partililer Parti İl Binası Önünde Toplandı
1 saat önce
İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHABeyoğlu'nda bulunan Ak Parti İstanbul İl Binası önünde akşam saatlerinde bir grup partili toplandı.
İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA Beyoğlu
'nda bulunan Ak Parti İstanbul
İl Binası önünde akşam saatlerinde bir grup partili toplandı.
Sütlüce'deki İl binası önünde akşam saatlerinde toplanan kalabalık bir grup toplandı. Kalabalık beklerken partiden bir yetkili megafondan partililerin ilçe seçim kurullarına gitmeleri yönünde anons yaptı. Partililer bunun üzerine il binası önünden ayrıldı.
Görüntü Dökümü:
-----------
-Toplanan kalabalık
-Yapılan anons
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:04 Kaynak: DHA
AK Parti Genel Başkan Yardımısı Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul Açıklaması: 17 Bin 410 Oy Bizim Adayımıza Yazılmalı
Öcalan'ın Memleketinde 30 Yıl Sonra AK Parti Kazandı
Önce Kameralar Önünde Konuştu, Ardından Twitter'dan Çağrı Yaptı: Hakkımı Yedirtmem!
AK Parti Sözcüsü Çelik: Uyumsuzluk Net Bir Şekilde Görülüyor!