Son Dakika Haberleri: Ak Partililer Parti İl Binası Önünde Toplandı

Ak Partililer Parti İl Binası Önünde Toplandı

1 saat önce

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHABeyoğlu'nda bulunan Ak Parti İstanbul İl Binası önünde akşam saatlerinde bir grup partili toplandı.

Ak Partililer Parti İl Binası Önünde Toplandı, System.String[]
İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda bulunan Ak Parti İstanbul İl Binası önünde akşam saatlerinde bir grup partili toplandı.

Sütlüce'deki İl binası önünde akşam saatlerinde toplanan kalabalık bir grup toplandı. Kalabalık beklerken partiden bir yetkili megafondan partililerin ilçe seçim kurullarına gitmeleri yönünde anons yaptı. Partililer bunun üzerine il binası önünden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan kalabalık

-Yapılan anons

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:04 Kaynak: DHA

DHA, Beyoğlu, İstanbul, AK Parti, Güncel
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