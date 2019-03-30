Son Dakika Haberleri: Ak Partililer Sağanak Yağmur Altında Zafer Yürüyüşü

Ak Partililer Sağanak Yağmur Altında Zafer Yürüyüşü

23 dakika önce

AK Parti Kilis İl Teşkilatı sağanak yağmur altında zafer yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ak Partililer Sağanak Yağmur Altında Zafer Yürüyüşü, System.String[]
AK Parti Kilis İl Teşkilatı sağanak yağmur altında zafer yürüyüşü gerçekleştirdi.

Hacı Cümbüş Kavşağında toplanan AK Partililer, sağanak yağmur altında Cumhuriyet Caddesini takip ederek, Cumhuriyet Meydanındaki Seçim Koordinasyon Merkezine kadar yürüdü.

Yürüyüşe AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkan adayı Mehmet Abdi Bulut ile çok sayıda AK Partili katıldı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:06 Kaynak: İHA

AK Parti, Kilis, Politika
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