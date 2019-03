Ak Partililer Salona Sığmadı

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin'in belediye meclis üyesi adayları ve projelerinin tanıtımı için düzenlenen toplantıya 3 bin kişi katıldı.

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin'in belediye meclis üyesi adayları ve projelerinin tanıtımı için düzenlenen toplantıya 3 bin kişi katıldı. Büyük salon katılımcıları almayınca bir salon daha açıldı. Projelerini açıklayan Şahin coşkulu kalabalık tarafından ayakta alkışlandı ve tam not aldı.



AK Parti, Kdz. Ereğli, Ormanlı, Gülüç ve Ormanlı Belediye Başkanlarının tanıtımını Gülüç'de ki Büyük Anadolu Otel'de gerçekleştirildi. Yoğun bir katılım olan etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirterek, Şahin'e destek vermek amacıyla ilçeye geldiğini söyledi. Saadet Oruç, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı adayı Erol Şahin'in bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlendiğini söyledi.



AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen de selamlama konuşması gerçekleştirdiler ve Erol Şahin'e destek isteyerek 31 Mart Pazar günü seçimlerin zafer ile sonuçlanmasını arzu ettiler.



AK Parti Ormanlı, Gülüç ve Kandilli Belediye Başkan adayları, İl Genel Meclis Üyelerinin tanıtımının ardından konuşan Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, projelerini açıkladı, diğer adaylara yönelik çeşitli eleştiriler getirdi. Kozlu'da 3 Mart 1992 tarihinde meydana gelen grizu faciasında hayatlarını kaybeden maden işçilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyerek başlayan Şahin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"31 Mart yaklaşıyor. Cumhurbaşkanımız Başdanışmanı Saadet Oruç'a destekleri için teşekkür ediyoruz. 31 Mart tarihinde kazanan Kdz. Ereğli olacaktır. Parti ayrımı gözetmeksizin tüm hemşerilerimizin oyuna talibiz. CHP, MHP'liler ve diğer partili arkadaşlarımız da bize oy verecektir çünkü onlarda Ereğli'nin geleceğini düşünüyorlar. Yerel seçimler bir parti seçimi değil, kentimizi 5 yıl yönetecek kadrolara o yetkiyi vereceğiz. Bizde, Ereğli'ye hizmet etme aşkı var. Memleket işi gönül işi, sevda işidir. Sevdanız, enerjiniz, aşkınız, tecrübe varsa bu işler vardır. Tecrübe bu kardeşinizde var. Meslek, siyasi hayatımda hep başarılara imza atmış bir kardeşinizim. Ereğli'ye söz veriyorum. Bu kardeşiniz Ereğli Belediye Başkanı olursam Ereğli insanını esas duruşta bekleten değil, kucaklayan bir belediye başkanı olacağım. 24 Saat kendisine telefonla ulaşılabilen bir belediye başkanı olacağım. Belediye Başkanlığı makamını belediyenin girişine alacağız, herkes gelecek. Zengini de fakiri de ayrım olmaksızın belediyede her işi görülecek. Bu gün Ereğli sınırları içerisinde değiliz, Gülüç Beldesi'ndeyiz. Neden 20-25 yıldır bu memleketi Kdz. Ereğli'yi sevk ve idare edenler böyle bir salonu Ereğli'ye yapamadılar. Şimdi çıkıp hangi yüzle aday oluyorsunuz? Her seçim döneminde projeler açıklanıyor. 20 yıldır memleketi sevk ve idare eden kişilerin şimdi bunları başaracaklarına inanabilir miyiz? Hayır. Yapılabilseydi bugün yapılırdı. Çoluk çocuğumuzla güzel bir düğün salonumuz bile yok belediyeye ait. Çocuklarımızı yüzdürebileceğimiz bir havuzumuz bile yok. Bunlar yapılamayacak zor işler mi? 31 Kişilik meclis listesi var. Halkın önüne çıkacaklar. Bazı arkadaşlarımız 31 tane meclis üyesini alt alta yazamıyor, istifa ediyor, boşalıyor. Siz 31 tane meclis üyesini alt alta yazamıyorsanız, nasıl Ereğli'yi yöneteceksiniz? Hangi deneyiminiz vardı? Bir belediye meclis listesi yapamıyorsunuz? Çıkıp diyorsunuz ki Ereğli Belediyesi batmış bitmiş, hiçbir şey yapmayacağız. Ondan sonra da projeler açıklıyor. Hangisi doğru? Belediye bittiyse projeler nasıl oluyor, nasıl yapacaksınız bunları? Hiçbir şey yapmayacaklar, bahanesini daha seçimlerden önce üretiyorsanız sizin Ereğli'ye verecek hiçbir şeyiniz yok. Belediye Başkanlığı gönül işidir, bir meslek değildir. Hayatı boyunca maaş alacağınız, nemalanacağınız bir yer değildir. Bu makamlar hizmet makamıdır. Hayatınızı devam ettirmek için gelmezsiniz, hizmet için gelirsiniz. Başka partiden gelip bizim partimizden belediye başkanı olup aday gösterilmeyince başka partiye gidenler gönül belediyeciliğinden anlamazlar. Hizmet belediyeciliğinden anlamayanlar gönül belediyeciliğinden anlamazlar. Ben Erol Şahin, ben buyum, buradayım. Her şeyimiz ortada. Hiç kimseye minnet borcum olmadan, bakın bu kardeşinizin Cumhurbaşkanımız ve seçilirsek Ereğli halkı hariç hiç kimseye bir minnet borcu olmayacak. Hiç bir güç odağının bizim üzerinde bir tesiri olamaz. Hiçbir grup bizi sevk ve idare edemez. Ereğli halkı neyi istiyor neyi emrediyor ise biz onu yapacağız. Bunun garantisini veriyorum. Belediye Başkanı olursak Gülüç, Ormanlı, Kandilli ve tüm köylerimize katkımız olacaktır. Bizler insanları ayırmıyor, ötekileştirmiyoruz. 'Sen şucu-bucusun' demiyoruz, demeyeceğiz. Bunları yapanları da lanetle kınıyoruz. Tüm Ereğli'yi kucaklamaya geliyoruz. Projelerimizi sadece belediye bütçesi ile değil ilgili bakanlıklar, ajanslar, Avrupa Birliği fonlarıyla hayata geçireceğiz. Bir mahalledeki proje gerçekleşecekse o mahalledekilerle yapacağız. Sorun çözmek gerekiyorsa uzlaşarak sorunları çözeceğiz."



Şahin'in konuşmasının ardından AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı yaptığı dönemde Ereğli'ye kazandırdığı 10'larca eser sinevizyon gösterimi ile katılımcılara izlettirildi. Ardından ise Erol Şahin'in çocukluk, gençlik, meslek ve aile hayatını anlatan biyografi filmi gösterildi. Yaklaşık 3 bin kişi filmi ayakta alkışlarken, Şahin ve yakınları duygusal anlar yaşadı. Sinevizyon gösterisi eşliğinde projeleri aktaran Şahin: "Ereğli'de üniversiteli öğrenci sayısını 10 bine çıkartmak hedefindeyiz. Bunun için belediye, üniversite, Erdemir, odaların gerekirse hayırseverlerin katkısı ile kampüs inşaatını gerçekleştireceğiz. İzci Eğitim Kampı, Plajlar Bölgesi, eski kantar bölgesinde itibaren düzenlenerek bungolov evler, açık yüzme havuzları, yaşlı ve engelli vatandaşlar için cep havuzları, deniz sporları için özel alan ayırarak ulusal organizasyonlar yapılacağı müsabaka alanları, Ereğli'de yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmayacaktır. Ereğli Belediyesi bunu öğretecek. Kapalı Yüzme Projemiz var, Kışla Mahallesi girişindeki kamyoncu park alanının olduğu alan üzerine yapılacak. Eski Belediye Şantiyesinin bulunduğu alana bin 500 ve bin kişilik düğün salonlarının yanı sıra yine kır düğünü olacak tesis yapacağız, söz veriyorum. Atatürk Kültür Sanat Merkezi Projemiz var, toplam 19 bin 200 metre kare alan üzerinde kurulu olan proje bin araçlı yeraltı otoparkı, üzerinde sinema salonları, 500 kişilik çok amaçlı gösteri ve sergi salonu, belediye konservatuarı, sanat galerileri, çocuk kreşi, bebek bakım odaları, kafe restorantlar, açık ve kapalı oturma olanları ve kültürel odaklı bir sosyal dokunuş olacak. Endüstri Meslek Lisesi'nin bulunduğu alan artık eskidi, bina yaşlandı. Milli Eğitim ile burayı taşıyoruz ve bu tesisi buraya taşıyoruz, daha güzel bir hale getiriyoruz. Endüstri Meslek Lisesi'ni Kışla Sanayi Sitesi'ne taşıyoruz. Cumartesi ve Pazar günü, Bozhane mevkisinde arabamızı park edecek yer arıyoruz. Bazen Adliye Sarayı'nın oraya kadar gidiyoruz, bunları çözmek belediyenin işi, belediye de inşallah bizim işimiz. İşsizlerimiz için istihdam atölyeleri yani tekstil atölyeleri. Tüm mahallelerimizde enaz 250 kişinin çalışacağı bu atölyelerden her yıl en az 1 tane yapmaya taahhüt ediyorum. 5 Yılda yani 5 adet, bin 250 kişi işe girmiş olacak. Eğer verimlilik alırsak her yıl bunlardan 2 tane de yapmayı garanti ediyorum. Ereğli Kent Meydanı, alt katında bin 400 kapasiteli otopark, üzerinde belediye binası, hükümet konağı gibi nefes alınacak bir merkezimiz olacak. Üzerinde festivalleri yapacağız, milli bayramlarımızı bu alanda kutlayacağız. Gördüğünüz hükümet binasını devletimiz yapacak. Belediye binasını hep birlikte inşa edeceğiz. Çarşı içinde hizmet veren belediye hizmet binasını da üniversiteye tahsis ediyoruz. Hemen karşısındaki belediye hizmet binasını da üniversiteye veya gerekiyorsa kredi yurtlara tahsis ediyoruz. Kenti hareketlendiriyor, esnafımıza nefes aldırıyoruz. Çocuklarımız okula gittiğinde sıralarının üzerinde kitaplarını buluyor ya belediye başkanı olursam kitaplarımızın üzerine kırtasiye paketlerini de belediye olarak biz koyacağız. Ailelere katkımız, çocuklarımıza hediyemiz kırtasiye masrafına artık son. Engellilerimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Kemer'deki alanı alarak engelliler derneğini engelli koordinasyon merkezi haline getireceğiz. Her yerde engellilerimiz için özel alanlar oluşturacağız. Önümüzdeki dönem en az 2 tane olmak üzere kapalı halı saha inşa edeceğiz. En az 2 adet antrenman sahası oluşturacağız. Doğal çim, banyoları, soyunma giyinmeleri olacak. Kaletepe'yi halkımızın ziyaretlerine açacağız. Çevre düzenlemesi yaparak Ereğli halkımızın buralarda vakit geçirmesini sağlayacağız. Mezarlıklarımızın bakım onarımını yapacağız. Ölüsüne sahip çıkmayan dirisine zaten sahip çıkmaz. Şehir dışına cenazelerimizi taşımakta sorun yaşıyoruz, inşallah belediye başkanı olursak şehir dışı cenaze nakiller ücretsiz olacak. Bölgemizde seracılığı teşvik edeceğiz. Hoş geldin bebek projemiz var. Çocuklarımızın maması, bezini zengin ayrımı yapmaksızın biz sağlayacağız. Amatör balıkçılarımıza destek vereceğiz. Ereğli'ye kim yatırım yapmak istiyorsa, yolunu, suyunu, kanalizasyonunu, hafriyatını ücretsiz yapacağız. Yeter ki sanayicimiz gelsin" dedi.



Şahin'in projeleri salonda ki coşkulu kalabalık tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Önce Kdz. Ereğli belediye meclis üyesi adayları ile katılımcıları selamlayan Şahin daha sonra ise Milletvekili Polat Türkmen, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, İlçe Başkanı Fatih Çakır ve yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları yöneticileri ile toplu fotoğraf çektirdi. Programa katılan çok sayıda vatandaş Erol Şahin'i tebrik edip, kucaklayarak kendisini belediye başkanı yapmaya söz verdi. - ZONGULDAK

