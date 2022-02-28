AK Partililerden 28 Şubat sürecine tepki - Son Dakika

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'ın basın açıklaması

CHP'den AK Parti'ye geçen Kaman Belediye Meclisi üyelerine rozet takılması AK Partililerden 28 Şubat sürecine tepki

KIRŞEHİR - AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da parti binasında düzenlediği basın toplantısında, "Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dillendirilen, mırıldanılan, hayali kurulan özlemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı mahfillerde hala diriliğini korumaktadır." dedi.

Basın açıklamasına, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Açıklamanın ardından CHP'den AK Parti'ye geçen Kaman Belediye Meclisi üyeleri Bayram Kaman ve Timur Zorlu'nun rozetleri Kendirli ve Ünsal tarafından takıldı.