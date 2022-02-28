AK Partililerden 28 Şubat sürecine tepki - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partililerden 28 Şubat sürecine tepki

28.02.2022 14:47

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'ın basın açıklaması CHP'den AK Parti'ye geçen Kaman Belediye Meclisi üyelerine rozet takılması AK Partililerden 28 Şubat sürecine tepki KIRŞEHİR - AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da parti binasında düzenlediği basın toplantısında, "Ülkemizde...

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'ın basın açıklaması

CHP'den AK Parti'ye geçen Kaman Belediye Meclisi üyelerine rozet takılması AK Partililerden 28 Şubat sürecine tepki

KIRŞEHİR - AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da parti binasında düzenlediği basın toplantısında, "Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dillendirilen, mırıldanılan, hayali kurulan özlemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı mahfillerde hala diriliğini korumaktadır." dedi.

Basın açıklamasına, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Açıklamanın ardından CHP'den AK Parti'ye geçen Kaman Belediye Meclisi üyeleri Bayram Kaman ve Timur Zorlu'nun rozetleri Kendirli ve Ünsal tarafından takıldı.

AK Partililerden 28 Şubat sürecine tepki
AK Partililerden 28 Şubat sürecine tepki
AK Partililerden 28 Şubat sürecine tepki

YORUMLAR
500
AK Parti Kilis İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması AK Parti Kilis İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması AK Partililerden 28 Şubat sürecine tepki AK Partililerden 28 Şubat sürecine tepki

28 Şubat, Kırşehir, AK Parti, Kaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Partililerden 28 Şubat sürecine tepki - Son Dakika


Son Dakika
14:50 Avrupa Birliği'nden Zelenski'ye yanıt geldi: 27 üye ülke arasında anlaşmazlıklar var
14:39 Rusya'nın SWIFT sisteminin dışına çıkarılması, ülkenin 400 milyar dolarına ulaşmasını engelleyebilir!
14:36 Bu devirde annene bile güvenmeyeceksin! Köpek saldırınca çocuğunu bırakıp kaçtı
14:30 Üç Kuruş dizisi bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Efe bu sefer Kartal'ı tutuklayabilecek mi?
14:29 Çin aşısı faz 3 çalışmalarına denek olarak katılmıştı! Çağla Şıkel'in koronavirüs testi pozitif çıktı
14:25 Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'daki vatandaşlara seslendi: Trenler kalkacak, güvenliğinize dikkat ederek yetişin!
14:22 İsmail Kartal, Kasımpaşa karşılaşmasında Mesut Özil'e forma vermedi! Kritik maç için özel olarak hazırlıyor
14:22 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Alparslan, kuşatmayı kaldırabilecek mi?
14:10 Avrupa Rusya'nın saldırısı sonrası teyakkuzda: Ukrayna'ya hangi ülkeler, ne silahları gönderiyor? İşte o liste
13:56 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kendi fotoğrafının altına yorum yaptı: Uuuu fena!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 14:57:50. #1.12#
SON DAKİKA: AK Partililerden 28 Şubat sürecine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement