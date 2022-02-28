AK Partililerden 28 Şubat sürecine tepki - Son Dakika

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına katılanlar

AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç'in açıklaması

Fotoğraf sergisinin gezilmesi AK Partililerden 28 Şubat sürecine tepki

NİĞDE -AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, partililer ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, ellerindeki afişlerle Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Kılıç, yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın vesayetçi sistemin ilk tezahürü olmadığını, sonuncusu da olmayacağını ifade ederek, "15 Temmuz hain darbe girişimi de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir." dedi.