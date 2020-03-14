AK Partililerden DEVA Partisi'ne geçenler için gıyabi cenaze namazı - Son Dakika
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AK Partililerden DEVA Partisi'ne geçenler için gıyabi cenaze namazı

6 saat önce

AK Partililerden DEVA Partisi'ne geçenler için gıyabi cenaze namazı Ak Parti'den DEVA Partisi'ne geçenler için gıyabi cenaze namazı organize edildi, kimse hakkını helal etmediği için namaz kılınmadı Hemşehrileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek amaçlı 'Partisini değişenler' için düzenledikleri...

AK Partililerden DEVA Partisi'ne geçenler için gıyabi cenaze namazı

Ak Parti'den DEVA Partisi'ne geçenler için gıyabi cenaze namazı organize edildi, kimse hakkını helal etmediği için namaz kılınmadı

RİZE - Hemşehrileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek amaçlı 'Partisini değişenler' için düzenledikleri gıyabi cenaze namazını kimse hakkını helal etmediği için kılamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de hemşerileri AK Parti'den ayrılarak DEVA Partisine geçen siyasilerin gıyabi cenaze namazı organize etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında organize edilen namazda Muhammet Ali Toprak isimli şahıs, katılanlara "Hakkınızı helal ediyor musunuz" diye sordu. Toprak'ın sorusuna katılanlar "Helal etmiyoruz" şeklinde cevap verince Toprak "Eğer etmiyorsanız bende bu cenazeyi gıyabi de olsa kılamam. Buradan, Rize Meydanı'ndan bu tabutu ya sahibi alacak, ya da bu kadar milletten helallik alması gerekiyor. O yüzden biz bunu burada bırakıyoruz, sahibi gelecek bu cenazeyi buradan kaldıracak. Bu tabutun içerisinde bir sürü kişi var. Kişilerle işimiz yok ama bu tabut bir kişilik tabut değil. İçerisine binlerce insan sığabilir" şeklinde konuştu.

Namaz kılınmaktan vazgeçildi, tabut meydanda kaldı. Namaza katılanlar tabutun yakınları tarafından kaldırılacağını dile getirerek ortada bırakarak alandan ayrıldı. Eylem öncesinde polis bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Kalabalık adına açıklama yapan Bahadır Mafratoğlu isimli bir vatandaş "Burada toplanmamızın sebebi; liderin yanında durup, sonradan liderini satıp başka bir yere giden arkadaşlar. Sosyal medyada yaptığı açıklamalarda benim şerefim, onurum, haysiyetim diyen kişiler başka bir yere geçiyorsa, biz o haysiyet ve şereften şüphe duyuyoruz. Biz halk oalrak da salak değiliz. Cumhurbaşkanımızın liderimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

AK Partililerden DEVA Partisi'ne geçenler için gıyabi cenaze namazı

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:39 Kaynak: İHA
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