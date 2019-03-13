Son Dakika Haberleri: Ak Partillier Gevaş'ta Bir Araya Geldi

Ak Partillier Gevaş'ta Bir Araya Geldi

1 saat önce

Van'ın Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, AK Partinin yeni ve eski teşkilat mensupları ile birlikte bir araya gelerek 'Gevaş seçim istişare ve dayanışma' toplantısı gerçekleştirildi.

Ak Partillier Gevaş'ta Bir Araya Geldi, System.String[]
Van'ın Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, AK Partinin yeni ve eski teşkilat mensupları ile birlikte bir araya gelerek 'Gevaş seçim istişare ve dayanışma' toplantısı gerçekleştirildi.

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan'ın ev sahipliğinde AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, eski İl Başkanı Abdullah Aras, Gevaş eski ilçe başkanları Bedirhan Erdem ve Mustafa Bektaş, AK Parti Gevaş Belediye Adayı Murat Sezer, Belediye Meclis üyeleri ve aday adaylarının katıldığı 'Gevaş seçim istişare ve dayanışma' toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıyı organize eden Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan; Gevaş'ın 2019 seçimlerinde de AK Parti'den yana seçimini gerçekleştireceğini ve adaylarının sonuna arkasında olduklarını ifade ederek, eski ve yeni teşkilatlarla birlikte birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu. Başkan Hakan, "Malumunuz ben Van Büyükşehir Belediye Başkan aday adayıydım, nasip olmadı. Kırılmadık, küsmedik. Bizim için parti aidiyeti her şeyin üstündedir. Siyaset uzun vadeli bir iştir. Kendimiz adaymışız gibi Gevaş'ta ve pek çok farklı sahada parti çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gevaş'ta 18 kardeşimiz, büyüğümüz aday adayı oldu ve içlerinden Murat Sezer kardeşime bu görev tevdi edildi. Murat bey Gevaş'ın yetiştirdiği liyakatli, değerli genç bir kardeşimizdir. Gönül rahatlığıyla bu bayrağı kendisine emanet ediyorum. Sonuna kadar yanındayız. Başarılı olacağımızdan zerre kadar şüphemiz yoktur. Camia içinde mutlaka bu süreçlerde mutlaka hatalar, küskünlükler, dargınlıklar olacaktır ama burada bulunan tüm kardeşlerimiz, büyüklerimiz el ele gönül birlikteliğiyle AP Parti çatısı altında çalışmalara katkı sunacaktır. Gerek meclis üyeliği ve gerek belediye başkan aday adayı olmuş ama yer alamamış tüm kardeşlerimizin parti aidiyeti çerçevesinde adayımıza sahip çıkacaklarına da inancım tamdır. Bu saatten sonra bizim için önemli olan Murat Sezer kardeşimizin ve partimizin Gevaş'taki başarısıdır. Bu başarı tüm camiamızındır" dedi.

Daha sonra AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmen Türkmenoğlu ise, genel bir değerlendirmede bulunduktan sonra toplantı katılımcıların görüş alışverişi ve değerlendirmeleriyle sona erdi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:46 Kaynak: İHA

Murat Sezer, Mümtaz Sinan, Van, Gevaş, Politika
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