Son Dakika Haberleri: Ak Partinin Antalya Adayları Belli Oldu

Ak Partinin Antalya Adayları Belli Oldu

1 saat önce

- AK Partinin Antalya adayları belli oldu AK partiAntalya'da seçimlere üç ilçede kadın adayla dört ilçede cumhur ittifakı adayıyla girecek Adayları Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan açıkladıANTALYA - AK Parti 31 Mart mahalle seçimlerine Antalya'da 3 ilçede kadın aday, dört ilçede cumhur...

- AK Partinin Antalya adayları belli oldu
AK partiAntalya'da seçimlere üç ilçede kadın adayla dört ilçede cumhur ittifakı adayıyla girecek
Adayları Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan açıkladı

ANTALYA - AK Parti 31 Mart mahalle seçimlerine Antalya'da 3 ilçede kadın aday, dört ilçede cumhur ittifakı adayları ile giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanan isimler tek tek kürsüye alınarak tanıtıldı. AK Parti Akseki'de İbrahim Özkan, Aksu'da Halil Şahin, Demre'de Süleyman Topçu, Döşemealtı'nda Emre Afacan, Elmalı'da Ümit Öztekin, Gazipaşa'da Adil Çelik, Gündoğmuş'ta Mehmet Özeren, İbradı'da Hatice Sekmen, Kaş'ta Mutlu Ulutaş, Kepez'de Hakan Tütüncü, Konyaaltı'nda-Gaye Doğanoğlu, Kumluca'da Hüsamettin Çetinkaya, Manavgat'ta-Hasan Öz, Muratpaşa'da Gökçen Özdoğan Enç, Serik'te Enver Atılgan ile seçimlere girecek. Büyakşehir belediye Başkanı Menderes Türel'in adaylığı daha önce açıklanmıştı.
AK parti Korkuteli, Alanya, Kemer ve Finike'de cumhur ittifakı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi adaylarına destek olacak. Alanya da MHP adayı mevcut belediye başkanı Adem Murat Yücel, Kemer'de Yusuf Uras, Korkuteli ilçesinde Ömer Niyazi İşler, Finike ilçesinde Nail Dülgeroğlu desteklenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan " Şunu özellikle söylemek istiyorum Cumhur ittifakı dediğimiz bu bütünleşme pazara kadar değil inşallah mezara kadar bir yolculuk olacaktır, oyları verirken acaba diye bir soruyu sormak yok. hayırlı olsun." dedi. Erdoğan ayrıca bugüne kadar hizmet etmiş ve bayrak değişimi sebebiyle görevi bırakan belediye başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:00 Kaynak: İHA

Antalya, Genel
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