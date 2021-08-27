AK Partinin yaptığı hizmetleri anlatan broşürler dağıtılmaya başlandı - Son Dakika

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı il merkezinde yaptıkları hizmetleri anlatan 35 bin adet broşürü tek tek vatandaşlara dağıtıyor.

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında 20 yılda il merkezinde yapılan hizmetlerin anlatıldığı broşür dağıtımı AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ve parti yönetimi tarafından yapılmaya başlanıldı.

AK Partili heyet ilk olarak buğdaycılar sitesi, çimentocular sitesi, oto galericiler sitesi ve küçük sanayi sitesini gezerek buradaki esnaflara hem broşür verdi hem de onlarla sohbet etti.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, "İl Başkanımız Mehmet Dağtekin'in talimatları ile AK Partimizin 20 yılda Merkez ilçemizde yaptığı icraatları anlatan 35 bin broşürü ilçemizin her yanına ulaştıracağız. Bu çalışma yapılırken il genel meclisimizin köylerimizde yaptığı hizmetler, belediyemizin şehir merkezinde yaptığı hizmetler ve hükumetimizin yaptığı hizmetler de kayıt altına alınmış oldu. Broşür, merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan 33 mahallemiz ile 135 köyümüzde yaşayan tüm hemşehrilerimize ulaştırılacak. Bu broşürlerimiz esnafından, çiftçisine, emeklisinden, işçisine halkımızın tüm kesimlerine, sivil toplum örgüt temsilcilerine ve basınımıza kavuşturulacak. Broşür hazırlanırken AK Parti'mizin 2001 tarihinden günümüze kadar yaptığı eserleri kısaca hatırlatacak bir anlayış içerisinde olundu. Tabi ki hükumetimizin yaptığı tüm hizmetleri broşüre sığdırmak mümkün değil. Bu nedenle belli seviyedeki hizmetleri halkımızın bilgisine sunmak istedik. Bu çalışma yapılırken AK Partimizin 20 yılda ne kadar büyük hizmetlere imza attığını bir daha gördük. Memleketimiz de hem merkezi hizmetlerin hem de yerel hizmetlerin memleketimizin çehresini değiştirdiği ve memleketimizin atılım yaşadığı yapılan eserler ile sabittir. Hizmet siyasetinin adresi olan AK Partimiz inşallah halkımızın devam eden desteği ve teveccühü ile icraatlarına devam edecek. Merkez ilçemizdeki her bir hanenin kapısını çalarak partimizin yaptığı hizmetleri anlatacağız. Bu çalışmanın asıl mimari İl Başkanımız Mehmet Dağtekin'e ve broşürün hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN