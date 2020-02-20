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AK Partisi Sözcüsü Çelik: "İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve göçmen düşmanlığı ile siyasal...
6 saat önce
AK Partisi Sözcüsü Çelik: "İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve göçmen düşmanlığı ile siyasal alanda görünen faşizm, Avrupa'nın tüm siyasi değerlerini yok etmek isteyen bir siyasal ajandaya sahiptir.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:46 Kaynak: İHA
AK Partisi Sözcüsü Çelik: "İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve göçmen düşmanlığı ile siyasal alanda görünen faşizm, Avrupa'nın tüm siyasi değerlerini yok etmek isteyen bir siyasal ajandaya sahiptir. Bunlar 'Avrupa'nın DEAŞ'ı'dır." - ANKARA
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