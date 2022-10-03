Müzisyen Onur Şener cinayeti hakkında AK Parti'den ilk açıklama: Siyasi polemikle acıyı istismar ediyorlar - Son Dakika
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Müzisyen Onur Şener cinayeti hakkında AK Parti'den ilk açıklama: Siyasi polemikle acıyı istismar ediyorlar

03.10.2022 18:46

AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da istek şarkıyı bilmediği için 3 kişi tarafından öldürülen müzisyen Onur Şener cinayeti ile ilgili açıklama yaptı. Cinayetin siyasi polemiğe konu edilmeye çalışıldığını söyleyen Çelik, "Siyasi polemikle acıyı istismar ediyorlar" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Çelik'in değindiği konular arasında Ankara'da istek şarkıyı bilmediği gerekçesiyle 2 kişi tarafından cam kırıklarıyla öldürülen Onur Şener'in ölümü de vardı.

"GEREKEN CEZAYI ALMALARI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Şener'in katillerinin gereken cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Çelik, "Bu canavarlığı reddetmek, lanetlemek, bu cinayeti işleyen katillerin gereken cezayı alması konusundaki sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışacağız. Fakat cinayet işlenir işlemez, kişilerin hangi bakanlıkta çalışmasının polemik konusu olması da bu acımasızlığın bir örneğidir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'nin her yerinde hiç istemesek şu meslek grubundan, şu cinsiyetten, şu kökenden bazı insanların cinayetlere imza ettiğini görüyoruz. Lanetliyoruz" dedi.

"ACI KARŞISINDA SİYASİ POLEMİK ÜRETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu acı karşısında siyasi polemik üretmeye çalışanların 'Bundan hükümet, bakanlık, şu kurum sorumludur' gibisinden yaklaşım içine girmesinin bu acıyı ve cinayeti istismar etmesinden başka bir yüzü yoktur. Buradan bütün kamu iradesini ilzam etmek, bu kadar mantıksız bir şey olabilir mi?

"ÇALIŞTIĞI BAKANLIK DA GEREKENİ YAPACAK"

Burada gerek bunların çalıştığı Bakanlık ve kurum hukuki süreçten ayrı olarak da kendi işlemlerini gerçekleştirecektir. Bu canavarca hislerle gerçekleştirilmiş, lanetlenmesi gereken bir cinayet. Cumhurbaşkanımız, MYK'mız, bütün hepimiz bu acıyı paylaşıyoruz. Milletimizin hepsini sarsan bir tablo maalesef ortaya çıktı. Hayatını kaybeden kardeşimize Cenab-ı Allah'ta rahmet diliyoruz. Arkadaşlarımız ailenin yanında olacaklardır. Kurumların bahsettiğiniz çerçevede, kendi iç hukukları, tüzükleri bu tip olaylar karşısında takip edecekleri süreçler açısından gereğini yapacaktır."

YORUMLAR
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Çelik: '(Almanya Federal Parlamento Başkanı Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri) Bu kınanacak, ayıplanacak, şiddetle reddettiğimiz... Çelik: '(Almanya Federal Parlamento Başkanı Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri) Bu kınanacak, ayıplanacak, şiddetle reddettiğimiz... Çelik: 'Şurasının burasının ne dediği önemli değildir, milletin icazet vermesi önemlidir' Çelik: 'Şurasının burasının ne dediği önemli değildir, milletin icazet vermesi önemlidir'

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Müzisyen Onur Şener cinayeti hakkında AK Parti'den ilk açıklama: Siyasi polemikle acıyı istismar ediyorlar - Son Dakika
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