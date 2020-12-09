Ak Portföy, 20. yılında 60 milyar TL'ye yaklaşan varlık büyüklüğü yönetiyor - Son Dakika

Ak Portföy, yönettiği 60 milyar TL'ye yaklaşan varlık büyüklüğü ile Türkiye'de finans sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Ak Portföy açıklamasına göre, şirket, kurulduğu 2000 yılından itibaren sektöre birçok ilki kazandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, Ak Portföy'ün, son yıllarda pazarı şekillendiren alanlarda lider kurum olarak öne çıktığını belirtti.

Ersarı, "Özellikle nitelikli yatırım fonlarında piyasayı büyüten yüksek potansiyelli enstrümanları Türkiye sermaye piyasasına kazandıran kurum olarak, yenilikçilik vizyonumuzu önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edeceğiz. Kurumumuzun bu dinamizmi rakamlarımıza da yansıyor. Toplam yönetilen varlık bazında sektörün en büyük şirketleri arasında yer alan Ak Portföy, 60 milyar TL'ye yaklaşan varlık büyüklüğü ile sektörde yüzde 16'lık bir pazar payına sahip." ifadelerini kullandı.

20. yılında "yeni nesil" ürün, hizmet ve iş modellerini hayata geçirmeye odaklanmış bir portföy yönetim şirketi olarak, Türkiye'ye, çevreye, topluma ve dünyaya daha fazla değer katacak yeni ürünler üzerinde çalıştıklarını bildiren Ersarı, şunları kaydetti:

"Bu alanda hedefimiz, yatırımcılarımıza yüksek büyüme potansiyeli bulunan yatırım imkanları sunarken diğer yandan ülkemizin sürdürülebilir büyüme modeline daha hızla geçiş yapmasına katkıda bulunacak yaklaşımları içeren ürünler yaratmak. Bu yıl Sermaye Piyasaları Birliği tarafından 'En Yaratıcı Sermaye Piyasası Projesi' ödülü kazanan Girişim Sermayesi Yatırım Fonumuz geleceği şekillendirecek şirketlere yaptığı yatırımlarıyla bu konuda mükemmel bir örnek.

Başarılarımız ve rakamlarımız, dünyanın önde gelen kurumlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Dünyanın en prestijli yayınlarından World Finance tarafından geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 'Türkiye'nin En İyi Yatırım Yönetimi Şirketi' seçildik. Portföy yönetiminin merkezinde her zaman yatırımcı var. Yatırımcıların daha kolay tasarruf etmesini sağlayacak ürün ve hizmetleri geliştirmek ve yatırımcılarımızın mevcut tasarrufları için yatırım profillerine uygun ürün ve hizmetler sunmak birinci görevimiz. Bu ödüle layık görülmemiz, işlerimizi bu yüksek standartlarda istikrarlı olarak geliştirme yaklaşımımızın neticesi."

"Özellikle farklı yatırım temalarına sahip fonlarımız ilgi görüyor"

Portföy yönetim şirketlerinin yönettikleri varlık büyüklüğü açısından finansal sektörün önemli aktörleri haline geldiğini ve pandemi döneminde tasarruf sahiplerinin gelecekleri ile ilgili yatırım kararlarına daha fazla odaklandığını belirten Ersarı, yatırımcıların gelecekleriyle ilgili yeni ve yaratıcı kararlar vermeye daha fazla odaklanmış göründüğünü aktardı.

Ersarı, "Özellikle farklı yatırım temalarına sahip fonlarımız ilgi görüyor. Ak Portföy olarak biz de yatırım fonlarımızın tasarruf sahiplerine güçlü değer önermeleri sunmasını çok önemsiyoruz. Pazarın en geniş dağıtım ağına sahip kurumu olarak, değişen yatırımcı ihtiyaçlarını çok yakından izliyoruz. Bu da, sürekli yaşayan, gelişen bir ürün ve hizmet evrenine sahip olmamızı sağlıyor. Dijital çözümler, portföy yönetim ürünlerimizi ve yatırım danışmanlığı hizmetlerimizi daha geniş kitlelere sunmamızı sağlayan temel araçlar olduğundan bu teknolojilere ve temalara öncelik veriyoruz. 20 yaşında, genç ve dinamik bir şirket olarak önümüzdeki dönemde geleceği şekillendiren alanlara yatırım imkanı verecek sektörün en yenilikçi ürünlerini tanıtacağız. Bu değerli temaların özellikle gençlerin ve geleceğe yatırım yapmak isteyen tasarruf sahiplerinin çok ilgisini çekeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.