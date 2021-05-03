Ak Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'ndan büyüyen şirketlere 1 milyar TL yatırım - Son Dakika

Ak Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'ndan büyüyen şirketlere 1 milyar TL yatırım

03.05.2021 14:09
Ak Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'ndan büyüyen şirketlere 1 milyar TL yatırım, System.String[]

Ak Portföy'ün kurduğu Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) üzerinden Türkiye'deki girişimlere yaptığı yatırımların bu yıl içerisinde 1 milyar TL'ye ulaşması hedefleniyor.

Ak Portföy'ün kurduğu Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) üzerinden Türkiye'deki girişimlere yaptığı yatırımların bu yıl içerisinde 1 milyar TL'ye ulaşması hedefleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ak Portföy, GSYF'ler üzerinden son dönemde bulut teknolojileri şirketi Bulutistan'a, esnek ambalaj çözümleri üreticisi Üçsa Ambalaj'a ve propolis, arı sütü ve ham bal gibi doğal ve inovatif arı ürünleri üreten gıda teknoloji şirketi BEE'O'ya yatırım yaparak portföyünü genişletti.

Ak Portföy'ün kurduğu GSYF'ler üzerinden Türkiye'deki girişimlere yaptığı yatırımların bu yıl içerisinde 1 milyar TL'ye ulaşması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, yeni nesil ürün ve hizmetlerle yatırımcıların ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler geliştiren, sürdürülebilir değer yaratma odaklı bir kurum olarak bu alanda liderliklerini sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ak Portföy olarak 63,4milyar TL'lik varlık büyüklüğü ile sektörde liderliğimizi pek çok alanda sürdürüyor, ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Geleceğin odağında teknolojinin ve dijital dönüşümün tartışmasız var olduğunun bilincinde ve sektörün en geniş yatırım evrenine sahip bir portföy yönetim şirketi olarak yatırımcılarımızın beklentilerine cevap verebilen ürün, hizmet ve iş modelleri geliştirmeye devam ediyoruz. Bu alanda hızlı, esnek ve yenilikçi bir kurum olmakla gurur duyuyoruz. Yaptığımız yeni yatırımlar ile güçlendirdiğimiz portföyümüz, ihracata dönük, ileri teknoloji kullanan inovatif şirketlere odaklanan yapısıyla genişlemeye devam ediyor. Ak Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonları, yenilenebilir enerji, nesnelerin interneti, sağlık ve yeni teknolojiler alanlarında ihracat odaklı ve yenilikçi şirketlere yatırımlarını sürdürerek tasarruf sahiplerine büyüme potansiyeli oldukça yüksek olan bu şirketlere yatırım yapma imkanı sağlıyor."

Yeni yatırımlar

En yeni yatırımlarını Türkiye'nin ilk ve en büyük yerli propolis üreticisi ve İTÜ Teknopark çıkışlı bir gıda teknolojileri firması olan BEE'O Propolis'e yaptıklarını bildiren Ersarı, "Ülkemizin dünyada en büyük ikinci arı ürünleri üreticisi olması, bu sektörde katma değerli üretimi yakalayabilmemiz için bize büyük bir fırsatı işaret ediyordu. Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri içinde yer alan BEE'O, yüzde 100 yerli üretimle ürettiği katma değerli ürünleri 15 ülkeye ihraç ederek büyük bir başarı hikayesine imza attı. Fonumuzun yatırımı ile bu başarı hikayesini daha da ileri taşıyacağımıza inanıyoruz. BEE'O Propolis'in Türkiye'de olduğu gibi global pazarda da liderlik pozisyonuna yükselmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Birçok farklı sektör için esnek ambalaj üreten Üçsa Ambalaj'ın da yakın zaman önce Ak Portföy GSYF portföyüne katıldığını aktaran Ersarı, yıllık 10 bin tona yaklaşan üretim kapasitesine sahip Üçsa'nın, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Avrupa, Amerika ve Türk Cumhuriyetler başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini, hologramlı ambalaj ürünleri ile de taklit edilemez ambalajlar üretmeyi planladığını belirtti.

Ersarı, Bulutistan yatırımına ilişkin de şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'nin ilk 500'ündeki her iki şirketten biri fonumuzun yatırım yaptığı lider bulut teknolojileri platform hizmeti olan Bulutistan ile çalışıyor. Bulutistan'ın bu büyüyen pazarda en önemli oyunculardan biri olarak varlığını büyüterek sürdürmesini hedefliyoruz. Yapılacak yeni yatırımlarla beraber servis teknolojileri, dinamik ölçeklendirme ve çoklu bulut yönetimi gibi yeni hizmetleri de devreye alacak olan şirketin mevcuttaki hızlı büyüme ivmesini daha da artıracağına inanıyoruz. Bulutistan'ın sektördeki birincilik yolculuğuna katılmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bundan sonraki adımda hedefimiz bu Türk teknoloji firmasını uluslararası arenada liderler içinde görmek."

Ersarı, Ak Portföy GSYF'lerinin, geleceğe yatırım yapma fırsatı sunan benzersiz bir portföy çeşitlendirme aracı olduğunu belirterek, "Ak Portföy olarak amacımız, yeni teknolojilerle portföy yönetimi hizmetini daha ulaşılabilir kılmak ve tasarruf sahiplerinin yatırımlarına her zaman değer katmaktır. Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınma hedefleri doğrultusunda, çevresel ve toplumsal duyarlılığın getirdiği sorumluluğun da bilinciyle yatırımcılara değer katacak ve ülkemizi daha ileri taşıyacak girişimlere yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yatırım Fonları, Türk Lirası, Türkiye, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ak Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'ndan büyüyen şirketlere 1 milyar TL yatırım - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak Candaş Tolga Işık: Ünlü iş adamı Cengiz, Ali Koç'a başkanlığa devam etmesi şartıyla maddi destek verecek Candaş Tolga Işık: Ünlü iş adamı Cengiz, Ali Koç'a başkanlığa devam etmesi şartıyla maddi destek verecek Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim Almanya'da dev operasyon: Dünyanın en büyük pedofoli sitesi çökertildi! Almanya'da dev operasyon: Dünyanın en büyük pedofoli sitesi çökertildi!
Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi         
15:59
MHP'nin MHP'nin "Türkçülük Günü"nü, "Milliyetçiler Günü" olarak kutlaması sosyal medyayı karıştırdı         
15:53
ABD, yetenekli bizon avcısı arıyor! Bölgedeki 600 bizon sayısı 200'e düşürülecek ABD, yetenekli bizon avcısı arıyor! Bölgedeki 600 bizon sayısı 200'e düşürülecek         
15:41
Sezonun en kritik maçında Galatasaray, şampiyonluğa koşan Beşiktaş karşısında favori gösterildi Sezonun en kritik maçında Galatasaray, şampiyonluğa koşan Beşiktaş karşısında favori gösterildi         
15:30
Milan taraftarının baskısı, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Donnarumma'yı ağlattı Milan taraftarının baskısı, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Donnarumma'yı ağlattı         
15:10
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti         
14:41
Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı         
14:36
Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu         
13:32
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık         
13:23
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü         
12:34
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti         
11:36
Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi         
11:09
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 16:13:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ak Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'ndan büyüyen şirketlere 1 milyar TL yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement