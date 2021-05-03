Ak Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'ndan büyüyen şirketlere 1 milyar TL yatırım

Ak Portföy'ün kurduğu Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) üzerinden Türkiye'deki girişimlere yaptığı yatırımların bu yıl içerisinde 1 milyar TL'ye ulaşması hedefleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ak Portföy, GSYF'ler üzerinden son dönemde bulut teknolojileri şirketi Bulutistan'a, esnek ambalaj çözümleri üreticisi Üçsa Ambalaj'a ve propolis, arı sütü ve ham bal gibi doğal ve inovatif arı ürünleri üreten gıda teknoloji şirketi BEE'O'ya yatırım yaparak portföyünü genişletti.

Ak Portföy'ün kurduğu GSYF'ler üzerinden Türkiye'deki girişimlere yaptığı yatırımların bu yıl içerisinde 1 milyar TL'ye ulaşması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, yeni nesil ürün ve hizmetlerle yatırımcıların ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler geliştiren, sürdürülebilir değer yaratma odaklı bir kurum olarak bu alanda liderliklerini sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ak Portföy olarak 63,4milyar TL'lik varlık büyüklüğü ile sektörde liderliğimizi pek çok alanda sürdürüyor, ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Geleceğin odağında teknolojinin ve dijital dönüşümün tartışmasız var olduğunun bilincinde ve sektörün en geniş yatırım evrenine sahip bir portföy yönetim şirketi olarak yatırımcılarımızın beklentilerine cevap verebilen ürün, hizmet ve iş modelleri geliştirmeye devam ediyoruz. Bu alanda hızlı, esnek ve yenilikçi bir kurum olmakla gurur duyuyoruz. Yaptığımız yeni yatırımlar ile güçlendirdiğimiz portföyümüz, ihracata dönük, ileri teknoloji kullanan inovatif şirketlere odaklanan yapısıyla genişlemeye devam ediyor. Ak Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonları, yenilenebilir enerji, nesnelerin interneti, sağlık ve yeni teknolojiler alanlarında ihracat odaklı ve yenilikçi şirketlere yatırımlarını sürdürerek tasarruf sahiplerine büyüme potansiyeli oldukça yüksek olan bu şirketlere yatırım yapma imkanı sağlıyor."

Yeni yatırımlar

En yeni yatırımlarını Türkiye'nin ilk ve en büyük yerli propolis üreticisi ve İTÜ Teknopark çıkışlı bir gıda teknolojileri firması olan BEE'O Propolis'e yaptıklarını bildiren Ersarı, "Ülkemizin dünyada en büyük ikinci arı ürünleri üreticisi olması, bu sektörde katma değerli üretimi yakalayabilmemiz için bize büyük bir fırsatı işaret ediyordu. Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri içinde yer alan BEE'O, yüzde 100 yerli üretimle ürettiği katma değerli ürünleri 15 ülkeye ihraç ederek büyük bir başarı hikayesine imza attı. Fonumuzun yatırımı ile bu başarı hikayesini daha da ileri taşıyacağımıza inanıyoruz. BEE'O Propolis'in Türkiye'de olduğu gibi global pazarda da liderlik pozisyonuna yükselmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Birçok farklı sektör için esnek ambalaj üreten Üçsa Ambalaj'ın da yakın zaman önce Ak Portföy GSYF portföyüne katıldığını aktaran Ersarı, yıllık 10 bin tona yaklaşan üretim kapasitesine sahip Üçsa'nın, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Avrupa, Amerika ve Türk Cumhuriyetler başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini, hologramlı ambalaj ürünleri ile de taklit edilemez ambalajlar üretmeyi planladığını belirtti.

Ersarı, Bulutistan yatırımına ilişkin de şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'nin ilk 500'ündeki her iki şirketten biri fonumuzun yatırım yaptığı lider bulut teknolojileri platform hizmeti olan Bulutistan ile çalışıyor. Bulutistan'ın bu büyüyen pazarda en önemli oyunculardan biri olarak varlığını büyüterek sürdürmesini hedefliyoruz. Yapılacak yeni yatırımlarla beraber servis teknolojileri, dinamik ölçeklendirme ve çoklu bulut yönetimi gibi yeni hizmetleri de devreye alacak olan şirketin mevcuttaki hızlı büyüme ivmesini daha da artıracağına inanıyoruz. Bulutistan'ın sektördeki birincilik yolculuğuna katılmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bundan sonraki adımda hedefimiz bu Türk teknoloji firmasını uluslararası arenada liderler içinde görmek."

Ersarı, Ak Portföy GSYF'lerinin, geleceğe yatırım yapma fırsatı sunan benzersiz bir portföy çeşitlendirme aracı olduğunu belirterek, "Ak Portföy olarak amacımız, yeni teknolojilerle portföy yönetimi hizmetini daha ulaşılabilir kılmak ve tasarruf sahiplerinin yatırımlarına her zaman değer katmaktır. Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınma hedefleri doğrultusunda, çevresel ve toplumsal duyarlılığın getirdiği sorumluluğun da bilinciyle yatırımcılara değer katacak ve ülkemizi daha ileri taşıyacak girişimlere yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.