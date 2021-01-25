Ak Portföy, "Yatırımın Geleceği" fonları ile dikkati çekiyor - Son Dakika

Ak Portföy, "Yatırımın Geleceği" fonları ile dikkati çekiyor

25.01.2021 15:11
Ak Portföy,

Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, "Sektörün en geniş yatırım evrenine sahip ve yenilikçi kurumu olarak yatırımcılarımızın, dünyamızın, ülkemizin ve ekonomimizin geleceğine yatırım yapmasına imkan verecek yeni nesil ürün seçenekleri kazandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, "Sektörün en geniş yatırım evrenine sahip ve yenilikçi kurumu olarak yatırımcılarımızın, dünyamızın, ülkemizin ve ekonomimizin geleceğine yatırım yapmasına imkan verecek yeni nesil ürün seçenekleri kazandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Ak Portföy, Alternatif Enerji, Sağlık Sektöründeki Yenilikçi Şirketler ve Yerli Yüksek Teknoloji temalarından oluşan yatırım fonlarını "Yatırımın Geleceği" çatısı altında tasarruf sahiplerine sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Ersarı, "2020 yılı yüksek teknoloji ve sürdürülebilirlik temalarının insanlığın geleceği açısından ne kadar hayati önemde olduğunu gözler önüne serdi. Geleceği şekillendiren bu hızlı dönüşümün odağında, günümüzün ihtiyaçlarına ve yatırımcıların beklentilerine cevap verebilen ürün, hizmet ve iş modelleri yer alıyor." açıklamasında bulundu.

Ersarı, "Sektörün en geniş yatırım evrenine sahip ve yenilikçi kurumu olarak yatırımcılarımızın, dünyamızın, ülkemizin ve ekonomimizin geleceğine yatırım yapmasına imkan verecek yeni nesil ürün seçenekleri kazandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu bakış açısıyla, Alternatif Enerji, Sağlık ve Yerli Yüksek Teknoloji temalarından oluşan yatırım fonlarımızı 'Yatırımın Geleceği' teması altında tasarruf sahipleriyle buluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

Alternatif enerjinin uzun yıllar boyunca yatırım portföylerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini beklediklerini belirten Ersarı, şunları kaydetti:

"İngiltere birkaç yıl sonra dizel ve benzinli araçların satışını tamamen yasaklayacağını açıkladı. Dünya yenilenebilir enerji devriminin eşiğinde. Dünyanın karbon yakıtlarına dayalı bir ulaşım altyapısından elektriğe dayalı bir altyapıya dönüşümü, yenilenebilir enerji şirketlerine yatırım alanında da büyük fırsatlar yaratıyor.

Türkiye'nin alternatif enerji dönüşümüne yatırım yapan ilk fonu olan Ak Portföy Alternatif Enerji Fonu, güneş, rüzgar, pil ve enerji depolama teknolojileri alanında, Samsung Battery, Solar Edge, Siemens, Vestas gibi dünyanın önde gelen, seçilmiş 20 şirketine, eşit ağırlıklı yatırım yapma imkanı sunuyor. Bu alandaki şirketlerin önümüzdeki dönemde giderek daha da fazla ön plana çıkacağına inanıyoruz."

Sağlık temasına yatırım yapan ilk fon olduklarını aktaran Ersarı, "Ak Portföy Sağlık Sektörü fonumuz, ilaç, aşı, biyoteknoloji, genetik, ileri sağlık teknolojisi alanlarında Pfizer, Astrazeneca, Moderna, Novartis gibi insanlığın gelecekte karşılaşacağı sağlık sorunlarının çözümünde önemli rolü oynaması beklenen, seçilmiş 20 global sağlık sektörü şirketine yatırım yapıyor. Böylece, tasarruf sahiplerimiz özellikle içinden geçtiğimiz bu dönemde bu güçlü temayı da yatırım portföylerine ekleme şansına sahip olabilecekler." ifadelerini kullandı.

"Yatırımın geleceği teknolojide"

Yatırımın geleceğinin, teknolojik dönüşümde olduğunun altını çizen Ersarı, "Yatırımcılar içinde bulunduğumuz pandemi döneminde geleceğe yatırım konusuna odaklanmış görünüyorlar. Geçtiğimiz dönemde Yeni Teknolojiler Fonu'muza gösterilen ilgi, yaklaşık 30 bin yatırımcısı ile bunu kanıtlıyor.

Tıpkı dünyanın geleceğinin teknolojide olması gibi, yatırımın geleceği de teknolojide. Bu, oldukça dinamik bir tema ve dönüşüm, daha yeni başlıyor. Ülkemizin gelecekte küresel olarak daha yüksek rekabet gücüne sahip bir ülke olabilmesini sağlayacak olan güç, teknolojiye yatırım yapan şirketlerimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ersarı, "Yeni fonumuz Borsa İstanbul'da işlem gören teknoloji şirketleri ile Ar-Ge'ye ayırdığı kaynak itibarıyla öne çıkan şirketlerimize yatırım yapma imkanı sunuyor. Geleceğin yatırımları ürün ailesinin bir diğer üyesi olan Ak Portföy Teknoloji şirketleri Hisse senedi (Yerli Teknolojiler) Fonumuz Aselsan, Logo, Turkcell, Karel, gibi Türkiye'nin seçilmiş 20 teknoloji şirketine eşit ağırlıkla yatırım fırsatı sunuyor. Ak Portföy, yatırımcılarımızın geleceğe yatırım yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu yeni ürün ve hizmetlerle yatırımcılara farklı yatırım temaları sunabilme konusundaki liderliğini önümüzdeki dönemde de sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir Enerji, Türkiye, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ak Portföy, 'Yatırımın Geleceği' fonları ile dikkati çekiyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Dur durak bilmiyor! Ireland Baldwin kasığındaki dövmeyi göstermek için pijamasını aşağı indirdi Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu başını örtüp, Arapça konuştu FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockfeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı Yetkili firmadan "15 denizcinin kaçırıldığı gemide neden silahlı güvenlik yoktu?" sorusuna yanıt: Bayrak devletinin iznine bağlıdır Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı "Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı Ölümüne sebep olduğu adamı değil, aracını kontrol ederek olay yerinden kaçtı Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor
Başakşehir'den İrfan Can için resmi açıklama: Fenerbahçe görüşme talep etti Başakşehir'den İrfan Can için resmi açıklama: Fenerbahçe görüşme talep etti         
15:07
İGDAŞ'tan geciken doğal gaz faturalarına 10 taksit imkanı İGDAŞ'tan geciken doğal gaz faturalarına 10 taksit imkanı         
14:57
Nevşin Mengü'den Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt         
14:56
Kumarhaneye iş makinesiyle baskın yapan polis, şüphelilerden birini dondurucunun içinde buldu Kumarhaneye iş makinesiyle baskın yapan polis, şüphelilerden birini dondurucunun içinde buldu         
14:18
Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı         
13:56
Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok         
13:49
Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu         
13:43
Fransız gazetesinde dikkat çeken manşet: Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor Fransız gazetesinde dikkat çeken manşet: Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu kuruyor         
13:22
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti         
12:11
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu         
12:02
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar 14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar "Anne beni en yakınından koruyamadın" notuyla ortaya çıktı         
11:33
Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş         
11:01
"Estetiğim yok" diyen Defne'yi gençlik fotoğrafları yalancı çıkarttı         
10:56
Köye inen aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü Köye inen aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü         
10:16
Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 15:31:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ak Portföy, "Yatırımın Geleceği" fonları ile dikkati çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei