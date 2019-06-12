Son Dakika Haberleri: AK Pres’in yüksek büyümesine TOBB’dan teşekkür belgesi
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AK Pres’in yüksek büyümesine TOBB’dan teşekkür belgesi

3 saat önce

TOBB öncülüğünde TEPAV işbirliğinde gerçekleştirilen 5. dönem Türkiye 100 programına başvuran Küçükoğlu Holding şirketlerinden Ak Pres'e, 2015-2017 dönemindeki ortalama büyüme oranı yüzde 70'in üzerinde gerçekleştiği için Teşekkür Belgesi gönderildi.

AK Pres’in yüksek büyümesine TOBB’dan teşekkür belgesi, System.String[]
TOBB öncülüğünde TEPAV işbirliğinde gerçekleştirilen 5. dönem Türkiye 100 programına başvuran Küçükoğlu Holding şirketlerinden Ak Pres'e, 2015-2017 dönemindeki ortalama büyüme oranı yüzde 70'in üzerinde gerçekleştiği için Teşekkür Belgesi gönderildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:13 
Türkiye, Ekonomi
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