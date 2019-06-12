AK Pres’in yüksek büyümesine TOBB’dan teşekkür belgesi
3 saat önce
TOBB öncülüğünde TEPAV işbirliğinde gerçekleştirilen 5. dönem Türkiye 100 programına başvuran Küçükoğlu Holding şirketlerinden Ak Pres'e, 2015-2017 dönemindeki ortalama büyüme oranı yüzde 70'in üzerinde gerçekleştiği için Teşekkür Belgesi gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:13
TOBB öncülüğünde TEPAV işbirliğinde gerçekleştirilen 5. dönem Türkiye
100 programına başvuran Küçükoğlu Holding şirketlerinden Ak Pres'e, 2015-2017 dönemindeki ortalama büyüme oranı yüzde 70'in üzerinde gerçekleştiği için Teşekkür Belgesi gönderildi.
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