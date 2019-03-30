Son Dakika Haberleri: Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneğinden Oy Kullanma Çağrısı

Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneğinden Oy Kullanma Çağrısı

33 dakika önce

Diyarbakır AK Sevdalılar Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mihdat Kavmaz 31 Mart yerel seçimlere saatler kala vatandaşlara çağrıda bulunarak "Sen gel ama gelmeyeni de al gel" dedi.

Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneğinden Oy Kullanma Çağrısı, System.String[]
Diyarbakır AK Sevdalılar Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mihdat Kavmaz 31 Mart yerel seçimlere saatler kala vatandaşlara çağrıda bulunarak "Sen gel ama gelmeyeni de al gel" dedi.

Diyarbakır AK Sevdalılar Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mihdat Kavmaz, 31 Mart yerel seçimlerde sandıklara sahip çıkılması ve geleceğe aydın yollarda yürümek için tüm vatandaşları sandıklara davet etti. Kavmaz, oy kullanmaya gidemeyen yaşlı ve engeliler için evden alarak sandıklara ücretsiz ulaşım yapacaklarını dile getirdi. Kavmaz, "Gelecekte aydın yollarda yürümek için bir daha çukur olayları yaşanmaması için tüm halkımızı 31 mart yerel seçimlerde sandıklara davet ediyoruz. Halkımızın da bu seçimlere katılımı bizler için büyük önem arz ediyor. Şu anda meydanlardaki dile bakarak değerlendirirsek, biz katılımın yüksek olacağına inanıyoruz. Çünkü meydanlar çok iyi. Bunlar gösteriyor ki şu anda halk artık bu işi tam manasıyla hazmetmiş, inanmış ve kendini pazara hazırlıyor. Bu halk gönlünde tevazu, azim, gayret, samimiyet, hasbilik olan ve işini her zaman gönülden, halktan yana olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'nın yanında. Yarın yapılacak olan seçimlerde oy kullanmaya gidemeyen yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza AK Sevdalılar Yardımlaşma Derneği olarak ücretsiz araç tahsis ederek evden alıp oy kullanmaları için hizmet yapmaya hazırız. Oy kullanmak isteyen yaşlı ve engelli vatandaşlarımız 0412 252 27 98 irtibat numaralarımızı arayarak araç tahsisi isteyebilirler tüm Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye halkını sandıklara davet ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:29 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güncel
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