AK teşkilatlardan başkanlara ziyaret
1 saat önce
AK Parti Yenişehir ilçe yöneticileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Başkan Vekili Süleyman Çelik'i makamında ziyaret etti.
AK Parti Yenişehir
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:00 Kaynak: İHA
ilçe yöneticileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
ve Başkan Vekili Süleyman Çelik
'i makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi
Başkan vekili Süleyman Çelik, "AK Parti Yenişehir İlçe Başkanımız Fikret Hatipoğlu, yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve meclis üyelerimizi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ile birlikte ağırladık. Değerli yol arkadaşlarıma nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin" diye konuştu.
AK Parti ilçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, "Her zaman bizlerin yanında yer alarak desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a, Başkan Vekilimiz Süleyman Çelik'e teşkilatlarımız ve Yenişehir'imiz adına teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA
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