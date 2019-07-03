Son Dakika Haberleri: AK teşkilatlardan başkanlara ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

AK teşkilatlardan başkanlara ziyaret

1 saat önce

AK Parti Yenişehir ilçe yöneticileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Başkan Vekili Süleyman Çelik'i makamında ziyaret etti.

AK teşkilatlardan başkanlara ziyaret, System.String[]
AK Parti Yenişehir ilçe yöneticileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Başkan Vekili Süleyman Çelik'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Süleyman Çelik, "AK Parti Yenişehir İlçe Başkanımız Fikret Hatipoğlu, yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve meclis üyelerimizi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ile birlikte ağırladık. Değerli yol arkadaşlarıma nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin" diye konuştu.

AK Parti ilçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, "Her zaman bizlerin yanında yer alarak desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a, Başkan Vekilimiz Süleyman Çelik'e teşkilatlarımız ve Yenişehir'imiz adına teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:00 Kaynak: İHA
Süleyman Çelik, Alinur Aktaş, Yenişehir, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti'nin Osman Öcalan önergesi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi Ekrem İmamoğlu: AK Partili belediye başkanları ziyaretime gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün haksızlık karşısında susmayan bir Türkiye var JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 19:14:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK teşkilatlardan başkanlara ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]