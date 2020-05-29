Ak Yatırım'dan varant ihracı - Son Dakika

Ak Yatırım, ürün gamını genişleterek ilk Yatırım Kuruluşu Varantı ihracını gerçekleştirdi.

Ak Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, uzman kadrosu, dijital kanalları, geniş hizmet ağı ve müşteri odaklı yaklaşımıyla bireysel ve kurumsal yatırımcılara tüm sermaye piyasası enstrümanlarıyla hizmet veren Ak Yatırım, 11 Mayıs tarihinden itibaren piyasa yapıcılığını da üstlendiği ilk Yatırım Kuruluşu Varantı'nı ihraç etti.

Türkiye'nin yerli ikinci Varant ihraçcısı olan Ak Yatırım'ın ihraç ettiği varantlar Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Ak Yatırım bu işlemle, mevcut piyasa yapıcılığı tecrübesiyle tüm yatırımcılara yüksek likidite ve dar makaslarda alım satım yapma imkanı sağlamayı hedefliyor.

Ak Yatırım, aynı zamanda yurt içi piyasalar işlem platformu olan TradeAll TR üzerinden de kendi ihraç ettiği varantların müşterileri tarafından izlenmesine, alım ve satım yapılmasına imkan sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, Varant ihraçlarına başlanmasıyla yatırımcıların beklenti ve ihtiyaçlarına göre yeni ürünleri hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hizmet kalitesini ve çeşitliliğini geliştirme anlayışımızla beraber müşterilerimize sunduğumuz bu yeni ürün ile yatırım kuruluşu varantlarının ihracına başladığımızı duyurmaktan oldukça mutluyum. Sermaye piyasalarının çokça tercih edilen bu ürününde Ak Yatırım adının da artık yer alması gerektiğine inanıyorduk. İlk aşamada dayanak varlık olarak paylar ile başladığımız varant ihraçlarında, dayanak ürün sınıfı çeşitliliğini arttırmak da önceliklerimiz arasında yer alıyor. Piyasa yapıcılığı tecrübemizle tüm yatırımcıların yüksek likidite ve dar makaslarda kolaylıkla işlem yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz."