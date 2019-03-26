Ak Yürüyüşler Yoğun Katılım ile Başladı

AK Parti Karabük İl Teşkilatı tarafından düzenlenen AK yürüyüşler programı 100.yıl Mahallesi'nde yoğun bir katılım ile başladı.

AK Parti Karabük İl Teşkilatı tarafından düzenlenen AK yürüyüşler programı 100.yıl Mahallesi'nde yoğun bir katılım ile başladı.



AK Yürüyüşler programına AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti 23.Dönem Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan, AK Parti 22.Dönem Karabük Milletvekili Ali Öğüten, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, AK Parti İl ve İlçe teşkilatı İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Karabüklü vatandaşların AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman olduğu gibi bu seçimde de sahip çıkacaklarına inandığını söyleyen AK Parti Karabük Milletvekilleri "Karabük'ü AK Belediyecilik ile tanıştıralım ve gerçek hizmet anlayışını vatandaşlara gösterelim. Hizmetin en kalitelisini en üst seviyede alan bir Karabük olacak. Bu anlayışın mimarının adı da şüphesiz Prof. Dr. Burhanettin Uysal'dır" ifadelerini kullandılar.



AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, "Karabük halkı artık vakit değişim vakti diyor, 1 Nisan dan itibaren Karabük'ü yaşanabilir, parmakla gösterilen bir il yapacak olan projelerimi hayata geçirerek hizmet edeceğim. Ziya Paşanın dediği gibi Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" dedi.



AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti 23.Dönem Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan, AK Parti 22.Dönem Karabük Milletvekili Ali Öğüten, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, 31 Mart yerel seçimlerinde seçimlerinde partilerine destek istedi. - KARABÜK

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