Akademi Beyoğlu İşbirliği Ağını Genişletiyor

Her geçen gün işbirliği ağını genişleten Akademi Beyoğlu ile Kültür Kenti Vakfı ve Yıldız Sarayı Vakfı arasında eğitim ve kültür konulu işbirliği protokolü imzalandı.Gençlere hizmet veren bir eğitim platformu olarak tasarlanan Akademi Beyoğlu, eğitim ağını her geçen gün genişletmeye devam ediyor. Bakanlıkların, Üniversitelerin ve STK katkıları ile geniş tabanlı altyapı oluşturulan Akademi Beyoğlu yeni bir işbirliğine daha imza attı. Beyoğlu Belediyesi , Kültür Kenti Vakfı ve Yıldız Sarayı Vakfı arasında eğitim ve kültür konulu işbirliği protokolü imzalandı. Üç yıl geçerli olacak İşbirliği Protokolü ile Akademi Beyoğlu'nda, öğrenciler için eğitici kurslar başta olmak üzere toplantı, panel, seminer, kongre, konferans gibi birçok etkinliğe imza atılacak.İşbirliği Protokolü Akademi Beyoğlu'nda imzalandıAkademi Beyoğlu'nda düzenlenen törenle yürürlüğe giren İşbirliği Protokolü; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan , Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu ile Kültür Kenti Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bülent Katkak tarafından imzalandı. Bu protokolle Akademi Beyoğlu'nda her yaştan katılımcı için sertifikalı eğitim programlarının hazırlanmasının yanı sıra akademik ve sanatsal nitelikli toplantı, sergi vb kültürel etkinliklerin düzenlenmesi hedefleniyor. - İSTANBUL